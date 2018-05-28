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    Думки вголос

    Російські військові продовжують гинути в Сирії, але Кремлю на це плювати

    • Матвій Ганапольський

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    <span>Російський солдат у Сирії</span> - Російські військові продовжують гинути в Сирії, але Кремлю на це плювати
    Російський солдат у Сирії

    Росія в Сирії свої дії начебто закінчила, але ось факт: ще чотири людини вбито

    Мовою оригіналу

    Я помню советские времена, когда была война в Афганистане — тогда рассказывали, что наши бойцы исполняют там интернациональный долг. Я был достаточно юным и не очень понимал, что такое «интернациональный долг» — просто по телевизору показывали наших славных улыбчивых бойцов и их врагов – хмурых, бородатых душманов. Но никто не задавался вопросом: а, собственно, почему мы там, в  Афганистане? И погибли там многие хорошие, честные ребята, которых отправили туда непонятно, зачем. Кстати, до сих пор эту войну называют авантюрой.

    Ну, ладно, представим, что эти трухлявые лидеры, которые тогда рулили СССР, несли какую-то коммунистическую идею. Но сейчас-то что? Вот свежее сообщение: «В Сирии погибли при атаке боевиков, — обратите внимание – «боевиков», так сказано, — четыре российских военнослужащих. Я взял этот заголовок из сайта «Медуза» — это хороший новостной сайт, но обратите внимание, — даже там написано: «при атаке боевиков». Вот кто эти «боевики» абсолютно непонятно.

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    Точно так же, как и при афганской войне те, кто убивал российских солдат, их просто называли «душманами» — такое общее слово. И вот смотрите: у нас есть Госдума, есть Совет Федерации, Генпрокуратура, Следственный комитет, но никто из них даже не пикает по поводу, что где-то, просто на регулярной основе, гибнут россияне. И гибнут не в результате несчастного случая, а потому, что Путин решил вести где-то войну. Правда, он уже сто раз говорил, что Россия в Сирии свои действия закончила, но вот факт: еще четыре человека убиты. И всей вместе российской власти на это наплевать. Дружно и коллективно. Хорошая власть.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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