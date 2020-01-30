Як працює фальшиве російське правосуддя

Якщо російський чиновник щось вкрав, то відтепер не треба ховатися в офшорах, а просто дозволили писати, що вкрав не він, а «Російська Федерація»

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Читаю и глазам не верю — Россия ли это?

Пятерым задержанным по делу журналиста Ивана Голунова полицейским предъявят обвинения в фальсификации улик. Вот этим пятерым будет предъявлено обвинение, что они «с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности подложили наркотические вещества в его рюкзак, а также в жилище». Более того, оказывается сами наркотики этими полицейскими были приобретены ранее, незаконно хранились и перевозились.

Урра! Справедливость восторжествовала! И не только в отношении этих пятерых. Еще в июне грозный Путин уволил кучу начальников, связанных с этой историей. Говорят, что Путин был в сильном гневе. Прямо рвал и метал!

Ну, а теперь, когда комок восторга отойдёт от горла и мы немного успокоимся, неплохо бы заглянуть в соседние залы судов, где, параллельно с Голуновым, шли другие заседания по московскому делу. Ну, это, если помните, когда в омоновца бросили пластиковую бутылочку и он корчится на земле от фальшивых переломов и наигранной обиды. Там, судя по реальным срокам, наш гарант (кстати, уже не гарант, ибо будет менять конституцию) не рвал и не метал. Там лживое российское правосудие наваляло молодым людям рельные сроки и они сидят. А еще помните, там парень пробегал мимо — на обычной пробежке был, так его положили и намеренно сломали ногу о бровку. А когда он подал на ОМОН в суд, то суд сказал, что ему ногу не ломали. Или так — он сам себе её сломал. Думаю, что и в этом случае, наш «уже не гарант» тоже ничего не метал и ничего не рвал.

Поэтому, Голунов, если мы напряжём память, проскочил мимо тюрьмы только потому. что в его защиту начались массовые выступления. Полагаю, что именно по их поводу г-н Путин рвал и метал, что эти выступления допустили.

В истории с Голуновым и другими, попавшими в мельницу российского правосудия, отчётливо видно, что государство на стороне бандюков — в погонах и без. Я вот тут посмотрел новое расследование Навального про премьера Мишустина, так больше всего меня поразили не сами доходы Мишустина и его окружения, а то, что в документах про собственность вместо фамилии Мишустин написано «Российская Федерация».

То есть, если ты украл, то отныне не надо прятаться в офшорах, а просто тебе разрешено писать, что украл не ты, а «Российская Федерация».

Кремль, придумав этот трюк, чтобы прикрывать своих воров, сам не понял, насколько это красиво.

Кто у нас украл? Российская Федерация.

Кто переписал на жену, тещу и детей? Российская федерация!

Кто подкинул наркотики Голунову? Российская Федерация.

Ну, если у нас «Россия — это Путин, а Путин — это Россия», то всё сходится.

Точнее не скажешь.

Джерело: Эхо Москвы

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