10,5% – це все-таки не 93%: Офіс президента нахабно маніпулює даними соцопитувань

Президент країни, яка веде війну з путінським режимом, не має права вірити у казки найближчого оточення

Давно на сайті президента Зеленського не рекламували, хоч і в такий екстравагантний спосіб соціологів

21 грудня Фонд «Демократичні ініціативи» ім. І.Кучеріва представив результати загальнонаціонального підсумкового опитування, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

А 23 грудня комунікаційники Офісу Президента, посилаючись на наше з КМІСом опитування, зробили цілу «новину»: «Президентська ініціатива «Велике будівництво» стала головною позитивною подією 2020 року«. Мовляв, «згідно з опитуванням, такої думки дотримується переважна більшість респондентів (93%) «. Насправді цю ініціативу відзначило лише 11,3% (!) опитаних. А от вже з цих 11,3% позитивно її оцінили 93%.

Нехитра математика дає: 11,3% х 93% = 10,5%

10,5% це все-таки не 93%, як написали панове з ОПУ!

Але новина пішла гуляти по Інтернет-сайтах і соцмережах.

Якби це було правдою, навряд чи партія президента програла б місцеві вибори у всіх областях і обласних центрах, і навіть у рідному для Володимира Зеленського Кривому Розі.

Якби це було правдою, 81% громадян не називав би корупцію чинником, що має найбільший і сильний вплив на життя в країні.

Реальна думка громадян, як показує наше опитування, інша – позитивних подій немає. Навіть весняний карантин, який за задумом мав врятувати життя і дати владі можливість підготуватися до другої хвилі епідемії, за своїми наслідками і підсумками сприймається негативно.

Ми, звичайно, дякуємо Офісу Президента за безкоштовно рекламу. Давно на сайті президента Зеленського не рекламували, хоч і в такий екстравагантний спосіб соціологів. Фонд точно ніколи так не цитували.

Утім, якщо серйозно, це тривожний знак. Бо в такий спосіб відбувається і маніпулювання громадською думкою, і введення в оману самого президента. Мовляв, все добре: захворюваність падає, а народна любов росте. Президент країни, яка веде війну з путінським режимом, не має права вірити у казки найближчого оточення.

Тому в нас невелике прохання до людей, які відповідають за комунікацію та інформування Президента:

1. Навчитися цитувати соціологічні дані коректно. Ми з Іриною Бекешкіною об'їздили чимало регіонів, навчаючи цьому українців. Тепер бачимо, що така просвітницька робота потрібна і на Банковій. Ми готові провести такий тренінг безкоштовно і в зручний для всіх час.

2. Навчитися правильно користуватися даними соціології для прийняття важливих державних рішень. Наприклад, у липні опитування показало, що міністром освіти має бути людина, яка має незаплямовану професійну репутацію та чесно заслужені наукові ступені. Всупереч думці громадян, за підтримки ОПЗЖ був таки призначений Шкарлет. Наш прогноз: це лише збільшить конфлікти і противників влади серед молоді. Далі, інше опитування дало негативну оцінку роботі очільників прокуратури та МВС. Але вони лишилися на своїх посадах, дивлячись крізь пальці на злочини своїх підлеглих. Наш прогноз: довіра до правоохоронців буде падати і жодні «посадки» не допоможуть. Зрештою, дослідження думки щодо війни і миру на Донбасі говорить про те, що українці вже ніколи не сприймуть миру ціною втрати свободи. Наш прогноз: влада має використати 2021-2023 роки для підготовки альтернативної Мінським домовленостям політики щодо Росії та Донбасу.

3. Навчитися комунікувати з науковцями. Фонд завжди був відкритий до співпраці з владою, якщо вона поважає закон, дотримується демократичних принципів і захищає євроатлантичний вибір. Якщо Президент теж поділяє ці принципи, ми готові надати рекомендації до державної політики, в тому числі стосовно комунікації з суспільством. Адже попереду важкий рік епідемії, триває окупація Криму і війна на Донбасі, олігархічні групи не відмовляються від планів повернути повний контроль над країною.

І наостанок, все таки, або чесно напишіть, що 93% від 11% усіх опитаних це всього лише 10,5%, або хоча б зніміть цю новину. Попереду Різдво і Новий рік, а не 1 квітня.

Джерело: Українська правда

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