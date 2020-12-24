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    Перекриття вулиць і військовий парад. У Молдові сьогодні відбудеться інавгурація Санду

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    О 12:15 діючий президент Ігор Додон передасть владу Майї Санду - Перекриття вулиць і військовий парад. У Молдові сьогодні відбудеться інавгурація Санду
    О 12:15 діючий президент Ігор Додон передасть владу Майї Санду
    Фото - ua.news

    Церемонія інавгурації пройде в Палаці Республіки і розпочнеться об 11:00

    У Молдові у центрі Кишинева сьогодні, 24 грудня, в зв'язку з інавгурацією новообраного президента Молдови Майї Санду перекриють кілька вулиць. Про це повідомили в столичній поліції, пише Newsmaker.

    За даними поліції, в день інавгурації рух перекриють на три години — з 10:00 до 13:00; обмеження відносяться до вулиць навколо площі Великих національних зборів і парку Штефана чел Маре.

    «Церемонія інавгурації пройде в Палаці Республіки. Вона розпочнеться о 11:00 з урочистого спільного засідання парламенту і Конституційного суду. Потім новий президент Молдови Майя Санду принесе присягу на Конституції», ─ йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що після присяги Санду покладе квіти до пам’ятника Штефану чел Маре, а о 12:15 діючий президент Ігор Додон передасть владу Майї Санду.

    Після цього відбудеться військово-протокольна церемонія.

    Як повідомлялося 23 грудня, прем’єр-міністр Молдови Йон Кіку оголосив про відставку уряду з метою проведення дострокових парламентських виборів.

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    Теги: Молдова парад Ігор Додон президент інавгурація Мая Санду
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