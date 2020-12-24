Перекриття вулиць і військовий парад. У Молдові сьогодні відбудеться інавгурація Санду

Церемонія інавгурації пройде в Палаці Республіки і розпочнеться об 11:00

У Молдові у центрі Кишинева сьогодні, 24 грудня, в зв'язку з інавгурацією новообраного президента Молдови Майї Санду перекриють кілька вулиць. Про це повідомили в столичній поліції, пише Newsmaker.

За даними поліції, в день інавгурації рух перекриють на три години — з 10:00 до 13:00; обмеження відносяться до вулиць навколо площі Великих національних зборів і парку Штефана чел Маре.

«Церемонія інавгурації пройде в Палаці Республіки. Вона розпочнеться о 11:00 з урочистого спільного засідання парламенту і Конституційного суду. Потім новий президент Молдови Майя Санду принесе присягу на Конституції», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після присяги Санду покладе квіти до пам’ятника Штефану чел Маре, а о 12:15 діючий президент Ігор Додон передасть владу Майї Санду.

Після цього відбудеться військово-протокольна церемонія.

Як повідомлялося 23 грудня, прем’єр-міністр Молдови Йон Кіку оголосив про відставку уряду з метою проведення дострокових парламентських виборів.

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