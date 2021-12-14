Путін поскаржився президенту Фінляндії на Україну та знову заговорив про НАТО

Путін обурився, що Київ «використовує важкі озброєння та ударні безпілотні апарати» на Донбасі

Путін заявив у розмові з фінським колегою, що Київ нібито порушує Мінські домовленості та «робить ставку на силові методи»

Президенти Фінляндської Республіки Саулі Ніїністе та РФ Володимир Путін обговорили у телефонній розмові ситуацію навколо України. Про це повідомляє сайт Кремля.

Зазначається, що Путін «дав принципові оцінки ситуації навколо України з акцентом на важливість повного та безумовного виконання Києвом Мінського комплексу заходів»

Путін заявив у розмові з фінським колегою, що Київ нібито порушує Мінські домовленості та «робить ставку на силові методи». Наприклад, на Донбасі, за словами президента Росії, Україна використовує важкі озброєння та ударні безпілотні апарати.

«У цьому зв'язку Володимир Путін знову наголосив на необхідності невідкладного запуску переговорів зі США і НАТО для вироблення міжнародно-правових гарантій безпеки нашої країни, що виключають подальше просування альянсу на схід і розміщення загрозливих Росії систем зброї на території України та інших суміжних держав», – додали в пресслужбі Кремля.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань.

Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

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