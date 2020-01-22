Колишній тренер «Зорі» чекає на покращення від Зеленського



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Юрій Вернидуб Фейсбук

Юрій Вернидуб порівняв українського та білоруського президентів

Колишній тренер луганської «Зорі» Юрій Вернидуб, який наразі очолює солігорський «Шахтар», порівняв українського та білоруського президентів. Володимира Зеленського фахівець вважає щирим слугою народу.

«Якщо порівнювати Лукашенка та Зеленського, вважаю, що український президент не такий епатажний. Але він намагається все правильно розподілити, допомогти людям. Він дійсно слуга народу. Навколо нього багато фейків, він мав бути готовим до цього. Досить вже тих старих, які 20 років у владі, нічого не робили, лише грабували країну. Сподіваюся, при Зеленському такого не буде», - заявив Вернидуб у ефірі каналу ЧестнОК.

Юрій Вернидуб очолив «Шахтар» у листопаді минулого року. До того він з листопада 2011 до червня 2019 працював з «Зорею».