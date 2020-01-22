Путін з космічною швидкістю змінює Конституцію Росії

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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Навіть в 1993 році, після розстрілу парламенту з танків, обговорення Конституції РФ тривало довше. І писали її експерти, а не потай в адміністрації президента

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Владимир Путин внес в Госдуму одним законопроектом все свои поправки к Конституции России. Уже 23 января депутаты могут их рассмотреть в первом чтении. Никто не сомневается, что они будут приняты без содержательного обсуждения. За три дня его просто нельзя провести. При этом Кремль не объясняет ни смысл принимаемых изменений, ни свою поспешность. Почему они так торопятся?

Конституция за одну ночь

Буквально за ночь Россия обрела новый Основной закон. Только однажды успела собраться рабочая группа по изменению конституции, которую Владимир Путин создал своим указом. Пианисты, писатели, гимнастки и музыканты не успели толком осмыслить происходящее, как их уже списали в утиль. Плюнув на имитационные процедуры, президент внес в Госдуму пакетом проект поправок в Конституцию РФ, который явно был заранее написан в Кремле.

Теперь, очевидно, надо ждать, что депутаты без особых обсуждений примут сразу все предложенные поправки. Если кто-то из системных оппозиционеров и заикнется о том, чтобы рассматривать поправки постатейно, то подавляющее большинство единороссов в один голос закричит на него: «Времени на раскачку нет!». Под этим лозунгом Россия и проводит первую масштабную за почти 30 лет конституционную реформу.

Времени нет не только на раскачку или следование конституционным процедурам, которые предусматривают при внесении существенных изменений проведение референдума или созыв Конституционного собрания. Власти не хотят терять время даже на минимальные объяснения. Почему раньше Госдума согласовывала только кандидатуру председателя правительства, а теперь будет утверждать еще и вице-премьеров и министров? Чем мешает Кремлю муниципальное самоуправление? Зачем нужно, чтобы какой-то Госсовет координировал внутреннюю и внешнюю политику России? Высокоскоростное принятие президентского пакета не оставляет времени, а значит, и лишает нас права на вопросы.

Куда торопимся с конституционной реформой?

Почему Владимир Путин так торопится? Этот вопрос задают сейчас практически все комментаторы. Поскольку Кремль пока явно не собирается на него отвечать по существу, у общества начинается, что называется бредогон. Генерируются самые дикие объяснения происходящее.

Согласно одной конспирологической версии, президент предотвратил ни больше, ни меньше как государственный переворот. Элита якобы взбунтовалась. В итоге, премьер Дмитрий Медведев выступил против предлагаемых конституционных изменений и отправился в отставку. А в день внесения в Госдуму поправок за главой правительства последовал и генпрокурор Юрий Чайка.

История про окруживших Владимира Путина заговорщиков, с шарфами и подушками в ночи подбирающихся к его дверям его спальни, выглядит как-то совсем неубедительно. Если не предположить, что и заговора никого не было, но президента дезинформировали его же соратники. Возможно такое?

Теоретически да, в условиях, когда любые решения в России, в том числе, и об изменении конституции, и об отставке правительства, и о назначении нового генпрокурора взамен старого принимает один единственный человек. Человек, который в силу своих привычек и профессионального опыта не привык давать отчет за свои действия никому. Человек, который считает, судя, например, по его семье, что лучшая работа с информацией - это ее сокрытие.

Спецоперация по переписыванию конституции

Оставляя конспирологические версии, которые порождает сама власть, логично объяснение происходящему можно найти только одно - это страх. Владимир Путин и его ближайшее окружение боятся любого рода нестабильности. Вдруг начнет жить своей жизнь и задавать неудобные вопросы рабочая группа по переписыванию конституции? Или процесс затянется, население начнет разбираться в происходящем и волноваться?

Может быть, у Кремля даже есть пугающие данные социсследований. Неизбежна и мобилизация разного рода активистов, которые потащили бы тоннами собственные предложения, задержись спецоперация по переписыванию конституции еще на пару дней.

Может ведь и Владимир Путин внезапно заболеть. Или какой-нибудь из судей Конституционного суда заартачится, когда туда (а это неизбежно случится) пойдут иски. Поэтому только космическая скорость, только спецоперация, пока никто не очухался.

А имитационные процедуры пусть идут своим чередом. Плебисцит о поддержке новой конституции, а значит, и старого президента весной все равно надо провести. А осенью - теоретически - можно и досрочные выборы парламента. Демонстрации народной любви - они никогда лишними не бывают.

Джерело: Deutsche Welle

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