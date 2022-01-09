Депутат Держдуми вже вимагає, аби Казахстан передав частину влади етнічним росіянам

Кремлівський посіпака Володимир Жириновський каже, що росіяни мають отримати «політичне представництво у Казахстані»

Що у Путіна в голові, то в Жириновського на язиці

Одіозний депутат Державної думи Володимир Жириновський заявив, що росіянам треба дати «політичне представництво у владі в Казахстані». Із такою вимогою лідер ЛДПР виступив на радіо «Эхо Москвы».

Жириновський, про якого говорять, що він озвучує те, що «в голові у Путіна», заявив про необхідність «передачі частини влади до рук представників російської нації». Поплічник Кремля каже, що «це має бути частиною політичних реформ у Казахстані». Він додав, що «такі заходи в першу чергу необхідно провести в регіонах, де росіяни становлять більшість населення чи значну меншість».

Крім того Жириновський заявив, що витоки нинішніх протестів у Казахстані необхідно шукати в радянській історії республіки, зокрема «в активному залученні казахів до сучасних управлінських органів».

«Вони кочівники, у них добре виходить вирощування худоби. Вони жили в степах, у пустелі, а їх потягли до міст. Вони упиралися, не хотіли, але [генеральний секретар ЦК КПРС Микита] Хрущов вирішив. І росіяни стали їхати. І сьогодні в Алмати нічого не сталося б, якби ми, росіяни, залишилися там. Це було найросійськіше місто», – заявив депутат Держдуми.

РФ вважає, що у Казахстані проживає багато «російського населення», і переважно на півночі та північному сході країни.

У країні з 6 січня проводиться «антитерористична операція» за участю російських і білоруських «миротворців».

Додамо, ще один депутат РФ, соратник Путіна закликає «приєднати» Казахстан до Росії

За інформацією МВС Казахстану, число затриманих під час протестів перевищило п'ять тисяч, а саме – 5135 людей.

Нагадаємо, вчора в Алмати очевидці повідомляли про бої.

Напередодні Боррель заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.