Директор Інституту соціології пояснив, чим українці відрізняються від росіян та білорусів

Були часи, коли російський триколор сприймався як символ свободи. Але свободи не було, каже Головаха: супротив путчу-1991 «благословив» Єльцин

Були часи, коли російський триколор сприймався як символ свободи. Але свободи не було, каже Головаха: супротив путчу-1991 «благословив» Єльцин

«У 1991-му росіянам дозволили бунтувати проти «ГКЧП». Інакше нічого би не було»

В українців є характерна ментальна риса, яка кардинально відрізняє нас від білорусів та росіян – відданість демократії. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів директор Інституту соціології Національної академії наук Національної академії наук Євген Головаха.

«За психотипом слов’яни дуже схожі. Але за загальною культурою дуже відрізняються. Українці не були під таким впливом Орди, як росіяни. Уявіть – 300 років панування Орди! Коли про Росію говорять, що вона – наступниця СРСР чи наступниця російської імперії, то треба пам’ятати і про те, що вона – ще й наступниця Орди. Росія стала Росією після того, як взяла Казань», – наголошує соціолог.

Проблемою Євген Головаха називає те, що Росія перейняла традиції Орди після приєднання нових територій. «Слов’янська ментальність – вона м’якіша. І білоруси – м’якіші, хоча вони й потрапили під значно потужніший вплив Росії, аніж українці. У нас – особливо в центральній та західній частині України – накопичено багатий досвід демократії. І цей досвід демократії став елементом традиції, культури, ментальності», – розповів Головаха.

За словами соціолога, єдиний прояв «влади народу» в новітній історії Росії, – серпневий путч 1991 року, – був дозволений владою. «Єльцин дозволив. А в масовій свідомості саме Єльцин тоді був реальною владою. Тобто спочатку вікно можливостей розчинив Горбачов, це він дозволив всілякого роду «хуліганство». А вже потім – Єльцин», – підсумував Євген Головаха.

Раніше заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький розвіяв міф про «нещасливих» українців, а також розповів про проблеми, які хвилюють нас найбільше.

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