Казахстанський опозиціонер визнав: народне повстання було несподіванкою і для влади, і для її противників

«Народ піднявся, – це несподіванка для багатьох опозиціонерів», – Єрмек Наримбай

Ані перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, ані очільник країни Касим-Жомарт Токаєв не очікували, що в країні відбудуться масові протести громадян. Навіть опозиція не могла передбачити такого потужного спротиву проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Про це розповів в інтерв'ю «Главкому» казахстанський опозиціонер Єрмек Наримбай.

«Жоден опозиціонер не здатен ось так підняти народ, розлючений безглуздістю 30-річного періоду правління нинішньої влади. Те, що народ піднявся, – це несподіванка в тому числі для багатьох опозиціонерів. Ви ж бачили наскільки це все миттєво відбулося, спалахнуло», – зазначив Наримбай.

На думку опозиціонера, будь-які революції у будь-які епохи відбуваються «завдяки» жорстокості влади у репресіях і дурним рішенням, які провокували народ виходити на вулиці. У Казахстані це підняття цін на газ через «жадібність нафтового олігарха Тимура Кулібаєва, зятя Нурсултана Назарбаєва».

«2 січня все почалося, а вже 5 січня Назарбаєв пішов із Ради нацбезбеки. Чи очікували Назарбаєв чи Токаєв такого розвитку подій ще 1 січня? Чи очікувала на таке опозиція? Ні, звичайно. Сама безглуздість дій влади дає нам, народу шанс на позбавлення від камарильї», – сказав Наримбай.

Опозиціонер розповів, чи можливо мирним чином добитися усунення від влади авторитарного режиму. Наприклад, у Білорусі на протести виходили до 200 тис. людей одночасно. Вони були тривалими і мирними, але не привели до зміни режиму, Лукашенко їх подавив. «У Мінську, ніде в Білорусі ніде не було захоплень будівель прокуратури, адміністрацій, міністерств. В цьому відношенні казахи виявилися більш рішучими і близькими до киргизів. Мабуть, кров одна, темперамент, менталітет один, рішучість, яка може призвести до швидких результатів. Головне, щоби влада вчасно зупинилася і пішла на діалог. Пам’ятаєте, як у Киргизстані відбулася перша революція (так звана Тюльпанова революція лютого-березня 2005 року)? Президент Акаєв пішов з влади одразу, виїхав з країни, а через 10 років повернувся. Тобто він не вдавався до жорсткого силового розгону. Подивимося, що буде з Токаєвим», – провів паралель опозиціонер.

Нагадаємо, резидент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив у країні 10 січня 2022 року загальнонаціональну жалобу за загиблими внаслідок «масових заворушень».

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати. 6-7 січня активна фаза протестів тривала, у Алмати силовики провели масштабну «зачистку».

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