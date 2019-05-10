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    Думки вголос

    Вони повинні дожити до Гааги. Доренко загинув: потрібно берегти Кисельова і Скабєєву

    • Мирослав Гай

      Блогер

    • Розсилка
    Сергій Доренко загинув 9 травня 2019 року у Москві - Вони повинні дожити до Гааги. Доренко загинув: потрібно берегти Кисельова і Скабєєву
    Сергій Доренко загинув 9 травня 2019 року у Москві

    Про російських пропагандистів

    ««Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», - сообщил источник агентства».

    Малашенко.

    «Политтехнолог, тележурналист и один из основателей НТВ Игорь Малашенко был найден мёртвым в своём доме в Испании. Об этом сообщили «Коммерсантъ» и «Ведомости». По предварительной информации, он покончил с собой. Малашенко было 64 года».

    Лесин.

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    «Бывший министр печати России Михаил Лесин, погибший в Вашингтоне в 2015 году, мог получить перелом шеи чуть ниже линии челюсти «в момент смерти или незадолго до нее»«.

    Хорошая статистика. Все эти люди занимались информационной войной на стороне России.

    Жаль только, что теперь их нельзя допросить.

    Теперь, мы должны беречь Эрнста, Киселева, Скабееву и компанию, как зеницу ока.

    Они должны дожить до Гааги.

    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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