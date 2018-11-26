Пам'ятка для панікерів

Що треба і не треба робити

1. Воєнний стан має схвалити Рада. Там є пункти, вони можуть задіюватися вибірково.

2. Не треба бігти знімати готівку, депозити, купувати бензин, долари, сухарі - все це нікуди не дінеться - не грайте на руку спекулянтам та ІПСО окупанта.

3. Мобілізації не буде (поки). Ніхто не зніматиме з потяга в ЗСУ, тому не треба бігти в бік польского кордону, та й там бляхери тусять - закрито.

4. Якщо Рада схвалить воєнний стан, то це не пожиттєво. Є термін дії - 60діб. Далі по ситуації.

5. Категорично не треба патякати язиком про пересування військової техніки і особового складу. Фраза «кума з Великих Підштаньків і всю бригаду штукатурів вивезли на полігон такий-то» - теж зло. Менше тексту.

6. Не можеш допомогти армії, не придатний до служби - працюй де ти є, сплачуй податки, зберігай спокій, не пиши в Фейсбучику ідіотських дописів про «всьо пропало».

7. Окрім агресії збройної (нагадую - від 2014 року вона є, сьогодні просто новий ракурс), є війна інформаційна - усі , хто діє всупереч національній єдності - мразота, або на зарплаті. Вирішуй, хто ти.

8. Хочеться написати зойк - піди погуляй годинку. Повернешся - напишеш, якщо воно ще буде актуально. А краще не засмічувати стрічку несуттєвим.

9. Не треба продукувати абсурдні поради, що слід було робити - займися своєю справою. Ти не Нельсон, не Айк, не МакАртур... Помовч.

10. Все може бути як гірше, так і краще. Україна обмежена в ресурсі «ходів». Зараз багато що залежить від наших партнерів. Тож знов - помовч.

Холодної голови усім нам.

Джерело: блог Віталія Гайдукевича

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