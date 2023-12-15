Вступ України до ЄС. Нас попереду чекає велика праця

Запрошення = початок відліку часу на переговори. Скільки того часу буде?

Запрошення до переговорів, це третій етап процесу. Найвідповідальніший, бо усі косяки і недоліки, вилізуть саме тут. Усі спроби цюцюрингу в очі бюрократії Євросоюзу і представникам країн спільноти луснуть саме тут. Уся некомпетентність, популізм і невігластво, що спробує начудить Банкова, проявляться саме тут. На цьому етапі переговірники України визначать, чи увійде Україна до союзу рівноправною, чи ціною вступу буде жмут поступок. Варшава свого часу добряче билася в переговорах за свій державний інтерес. А Київ зможе?

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запрошення = початок відліку часу на переговори. Скільки того часу буде?

Найшвидше долучилася Австрія – 1 рік і 11 місяців від початку переговорів до вступу.

4 роки, 2 місяці – Велика Британія, Ірландія, Данія, Латвія, Литва, Словаччина, Мальта.

4 роки, 5 місяців – Греція.

6 років, 1 місяць – Польща, Чехія, Естонія, Словенія, Угорщина, Кіпр.

6 років, 10 місяців – Болгарія, Румунія та Іспанія.

7 років і 2 місяці – Португалія.

7 років і 8 місяців – Хорватія.

Вже 1,5 роки в переговорах Албанія та Македонія. А от Черногорія в переговорах з червня 2012-го – 11 років! І поки туманно. Сербія – з січня 2014.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Особливо любителям «2-3 тижні» і «влипнікававялті» варто пам'ятати про Туреччину – Анкара почала переговори 18 років тому. 4 роки, як ці переговори заморожені взагалі.

Виходить, початок переговорів не гарантія їх швидкого завершення, або ж взагалі гарантованого завершення.

ЄС вже натякав – початок переговорів, це аванс – із семи уроків «домашнього завдання», Київ виконав чотири. «Спригнуть з теми» не вийде. Тут слід чітко розділяти – коли Європа захоплюється героїчним спротивом і говорить, що Україна завоювала право бути в родині ЄС, це про українців – про націю, військо, суспільство, громадян. А коли Європа говорить, про нестачу реформ, крутійство, корупцію і бажання намахать – це про Банкову, Парламент і Уряд.

Зомбімарафоном можна пудрить мізки «простим людям» і то не вічно, а європейським посадовцям полова не заходе. Там все прагматично і цинічно. А ще там вдосталь «прагматично-цинічних» на гроші Москви і вони будуть затято відпрацьовувати кремлівську кредитку.

Тому варто відкинути ейфорію – запрошення до переговорів, це запрошення до важкої, нервової, фахової, відповідальної і тривалої праці на користь Державності.