Головна Думки вголос Віталій Гайдукевич
search button user button menu button
Віталій Гайдукевич Журналіст

Вступ України до ЄС. Нас попереду чекає велика праця

glavcom.ua
ЄС вже натякав – початок переговорів, це аванс – із семи уроків «домашнього завдання», Київ виконав чотири
фото з відкритих джерел

Запрошення = початок відліку часу на переговори. Скільки того часу буде?

Запрошення до переговорів, це третій етап процесу. Найвідповідальніший, бо усі косяки і недоліки, вилізуть саме тут. Усі спроби цюцюрингу в очі бюрократії Євросоюзу і представникам країн спільноти луснуть саме тут. Уся некомпетентність, популізм і невігластво, що спробує начудить Банкова, проявляться саме тут. На цьому етапі переговірники України визначать, чи увійде Україна до союзу рівноправною, чи ціною вступу буде жмут поступок. Варшава свого часу добряче билася в переговорах за свій державний інтерес. А Київ зможе?

Запрошення = початок відліку часу на переговори. Скільки того часу буде?

  • Найшвидше долучилася Австрія – 1 рік і 11 місяців від початку переговорів до вступу.
  • 4 роки, 2 місяці – Велика Британія, Ірландія, Данія, Латвія, Литва, Словаччина, Мальта.
  • 4 роки, 5 місяців – Греція.
  • 6 років, 1 місяць – Польща, Чехія, Естонія, Словенія, Угорщина, Кіпр.
  • 6 років, 10 місяців – Болгарія, Румунія та Іспанія.
  • 7 років і 2 місяці – Португалія.
  • 7 років і 8 місяців – Хорватія.

Вже 1,5 роки в переговорах Албанія та Македонія. А от Черногорія в переговорах з червня 2012-го – 11 років! І поки туманно. Сербія – з січня 2014.

Особливо любителям «2-3 тижні» і «влипнікававялті» варто пам'ятати про Туреччину – Анкара почала переговори 18 років тому. 4 роки, як ці переговори заморожені взагалі.

Виходить, початок переговорів не гарантія їх швидкого завершення, або ж взагалі гарантованого завершення.

ЄС вже натякав – початок переговорів, це аванс – із семи уроків «домашнього завдання», Київ виконав чотири. «Спригнуть з теми» не вийде. Тут слід чітко розділяти – коли Європа захоплюється героїчним спротивом і говорить, що Україна завоювала право бути в родині ЄС, це про українців – про націю, військо, суспільство, громадян. А коли Європа говорить, про нестачу реформ, крутійство, корупцію і бажання намахать – це про Банкову, Парламент і Уряд.

Зомбімарафоном можна пудрить мізки «простим людям» і то не вічно, а європейським посадовцям полова не заходе. Там все прагматично і цинічно. А ще там вдосталь «прагматично-цинічних» на гроші Москви і вони будуть затято відпрацьовувати кремлівську кредитку.

Тому варто відкинути ейфорію – запрошення до переговорів, це запрошення до важкої, нервової, фахової, відповідальної і тривалої праці на користь Державності.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа гроші популізм переговори Україна Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віктор Орбан та Роберт Фіцо стали серйозною перепоною для євросподівань України
Популісти і ультраправі перемагають на Заході. Чим це загрожує Україні?
8 грудня, 19:05
Дефіциту червоної ікри напередодні новорічних та різдвяних свят не передбачається
Яких традиційних страв, можливо, не буде на українському новорічному столі
29 листопада, 14:52
Наразі в Україні вже перебувають 565 старожитностей, які десять років тому були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях
Прецедент «Скіфського золота»
29 листопада, 15:41
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія виділить Україні €50 млн: на що підуть кошти
26 листопада, 01:20
27 листопада – День заснування Національної Академії Наук України
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 листопада, 00:20
Німці відчули наслідки відмови від енергоносіїв РФ та багато з них бажають побачити цю війну завершеною
Голова Оборонного комітету Бундестагу пояснила, чи треба йти на переговори з Путіним
27 листопада, 17:41
Деякі українські родини зможуть отримати виплати від ЮНІСЕФ
Деякі українські родини зможуть отримати виплати від ЮНІСЕФ
1 грудня, 18:43
ХАМАС хоче звыльнити росіян з полону
ХАМАС пообіцяв звільнити заручників-росіян, бо «поважає Путіна»
29 листопада, 15:57
За роботу з секретними документами судді Конституційного суду передбачено доплату у розмірі 10% посадового окладу судді
Судді Конституційного суду нарахували собі зайвих доплат на 5 млн – Рахункова палата
13 грудня, 11:47

Віталій Гайдукевич

Вступ України до ЄС. Нас попереду чекає велика праця
Вступ України до ЄС. Нас попереду чекає велика праця
Скільки вже триває наша війна?
Скільки вже триває наша війна?
Україна потребує здорової пропаганди
Україна потребує здорової пропаганди
Банкова шукає новий спосіб забрати народні гроші
Банкова шукає новий спосіб забрати народні гроші
Без політики вже не вийде
Без політики вже не вийде
Ми партія війни за Україну. Малоросам цього не зрозуміти
Ми партія війни за Україну. Малоросам цього не зрозуміти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Ви й досі вважаєте, що «95 квартал» був розважальним проектом?
70K
Вибухи гранат у сільраді Закарпаття: що відомо про ймовірного підривника
64K
Нардеп від Закарпаття пояснив Банковій, у які місця треба бити Орбана
19K
Місце, в яке треба бити Орбана
13K
Закриття станцій метро: журналіст показав, що зараз відбувається в тунелі (фото)
8762
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Під Авдіївкою ЗСУ відбили 45 ворожих атак: свіжі дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Пожежа в Маріуполі, Сенат США відклав святкові канікули: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Сніг і дощ у низці областей, ожеледиця: прогноз погоди на 15 грудня
Сьогодні, 03:55
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
«Київстар» заявив, що зв'язок майже відновлено: коли повернуть мобільний інтернет
Вчора, 14:15
«Такі є тільки у НАТО і України»: «Метінвест» передав ГУР тепловізійні приціли
Вчора, 12:23

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua