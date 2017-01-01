У Росії планують провести альтернативну Олімпіаду

Такий вихід всерйоз розглядають як структури влади, так і спортивні функціонери

У нижній палаті російського парламенту - Державній думі - запропонували провести альтернативну Олімпіаду у відповідь на усунення збірної Росії від Ігор в Пхьончхані-2018. Про це повідомляє Ura.ru. Відповіддю на подібну заборону може стати як вихід російських спортсменів на змагання під нейтральним прапором, так і організація альтернативних Ігор в



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Такий вихід всерйоз розглядають як структури влади, так і спортивні функціонери

У нижній палаті російського парламенту - Державній думі - запропонували провести альтернативну Олімпіаду у відповідь на усунення збірної Росії від Ігор в Пхьончхані-2018.

Про це повідомляє Ura.ru.

Відповіддю на подібну заборону може стати як вихід російських спортсменів на змагання під нейтральним прапором, так і організація альтернативних Ігор в Росії.

Про ці варіанти говорили в Держдумі ще в листопаді.

А зараз такий вихід всерйоз розглядають як структури влади, так і спортивні функціонери. Керівництво Уралу вже заявило про готовність надати всю необхідну спортсменам зимову інфраструктуру.

У Росії вже був прецедент, коли через дискваліфікацію в 2016 році російська паралімпійська збірна не змогла поїхати на паралімпіаду в Ріо.

Президент Володимир Путін тоді розпорядився провести спеціальний турнір для спортсменів, який неформально охрестили «втішними іграми».

У підсумку у вересні в Підмосков'ї на спортивних базах «Новогорськ» і «Озеро Кругле» пройшли Всеросійські змагання з паралімпійських видів спорту. У них взяли участь 266 паралімпійців.

Зазначимо, грошові призи для переможців були рівні олімпійським.

Як відомо, міжнародний олімпійський комітет відсторонив російську збірну від участі в Олімпіаді за застосування заборонених препаратів, маніпуляції і підміну допінг-проб.