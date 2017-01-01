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    У Росії планують провести альтернативну Олімпіаду

    Такий вихід всерйоз розглядають як структури влади, так і спортивні функціонери
    У нижній палаті російського парламенту - Державній думі - запропонували провести альтернативну Олімпіаду у відповідь на усунення збірної Росії від Ігор в Пхьончхані-2018. Про це повідомляє Ura.ru. Відповіддю на подібну заборону може стати як вихід російських спортсменів на змагання під нейтральним прапором, так і організація альтернативних Ігор в
    • Сьогодні, 14:23
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    Такий вихід всерйоз розглядають як структури влади, так і спортивні функціонери

    У нижній палаті російського парламенту - Державній думі - запропонували провести альтернативну Олімпіаду у відповідь на усунення збірної Росії від Ігор в Пхьончхані-2018.

    Про це повідомляє Ura.ru.

    Відповіддю на подібну заборону може стати як вихід російських спортсменів на змагання під нейтральним прапором, так і організація альтернативних Ігор в Росії.

    Про ці варіанти говорили в Держдумі ще в листопаді.

    А зараз такий вихід всерйоз розглядають як структури влади, так і спортивні функціонери. Керівництво Уралу вже заявило про готовність надати всю необхідну спортсменам зимову інфраструктуру.

    У Росії вже був прецедент, коли через дискваліфікацію в 2016 році російська паралімпійська збірна не змогла поїхати на паралімпіаду в Ріо.

    Президент Володимир Путін тоді розпорядився провести спеціальний турнір для спортсменів, який неформально охрестили «втішними іграми».

    У підсумку у вересні в Підмосков'ї на спортивних базах «Новогорськ» і «Озеро Кругле» пройшли Всеросійські змагання з паралімпійських видів спорту. У них взяли участь 266 паралімпійців.

    Зазначимо, грошові призи для переможців були рівні олімпійським.

    Як відомо, міжнародний олімпійський комітет відсторонив російську збірну від участі в Олімпіаді за застосування заборонених препаратів, маніпуляції і підміну допінг-проб.

    Росія допінг Олімпійські Ігри Міжнародний олімпійський комітет
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