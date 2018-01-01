Джима пропустить першу біатлонну гонку Олімпійських ігор
- Сьогодні, 13:58
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Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua
Замість неї виступить Ірина Варвинець
Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що Юлія Джима пропустить першу біатлонну гонку Олімпійських ігор.
Замість Джими в старті вийде Ірина Варвинець.
Причини такої заміни не повідомляються.
Нагадаємо, Варвинець виграла спринт чемпіонату Європи.
Таким чином, спринт побіжать Ірина Варвинець, сестри Семеренко та Анастасія Меркушина, для якої Ігри-2018 стануть дебютними.
Джерело: xsport.ua