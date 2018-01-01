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    Джима пропустить першу біатлонну гонку Олімпійських ігор

    Замість неї виступить Ірина Варвинець
    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що Юлія Джима пропустить першу біатлонну гонку Олімпійських ігор. Замість Джими в старті вийде Ірина Варвинець. Причини такої заміни не повідомляються. Нагадаємо, Варвинець виграла спринт чемпіонату Європи. Таким чином, спринт побіжать Ірина Варвинець, сестри Семеренко та
    • Сьогодні, 13:58
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    Юлія Джима. Фото:&nbsp;<span>biathlon.com.ua</span>
    Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

    Замість неї виступить Ірина Варвинець

    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак повідомив, що Юлія Джима пропустить першу біатлонну гонку Олімпійських ігор.

    Замість Джими в старті вийде Ірина Варвинець.

    Причини такої заміни не повідомляються.

    Нагадаємо, Варвинець виграла спринт чемпіонату Європи.

    Таким чином, спринт побіжать Ірина Варвинець, сестри Семеренко та Анастасія Меркушина, для якої Ігри-2018 стануть дебютними.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) біатлон спринт Збірна України лижний спорт Валентина Семеренко Віта Семеренко Юлія Джима Ірина Варвинець
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