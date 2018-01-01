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    Церемонія відкриття Олімпіади-2018 у Пхьончхані: онлайн-трансляція

    За традицією парад відкриє збірна Греції
    У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартують XXIII Зимові Олімпійські ігри. Пряма трансляція за цим посиланням. В окремих видах спорту змагання вже почалися, але офіційна церемонія відкриття відбудеться тільки сьогодні. Захід відбудеться на тимчасовому Олімпійському стадіоні в Пхьончхані, який був зведений спеціально до
    • Сьогодні, 13:04
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    За традицією парад відкриє збірна Греції

    У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартують XXIII Зимові Олімпійські ігри.

    Пряма трансляція за цим посиланням.

    В окремих видах спорту змагання вже почалися, але офіційна церемонія відкриття відбудеться тільки сьогодні.

    Захід відбудеться на тимчасовому Олімпійському стадіоні в Пхьончхані, який був зведений спеціально до Ігор-2018.

    Після церемонії закриття він буде розібраний.

    Найтривалішою частиною церемонії стане парад учасників Ігор.

    На стадіон вийдуть 92 команди.

    За традицією парад відкриє збірна Греції, а завершать ходу під прапором єдиної Кореї представники КНДР і Республіки Корея.

    Зазначимо, що на відкритті Олімпіади в Пхьончхані буде троє прапороносців родом з України.

    Як відомо, олімпійську збірну України виведе біатлоністка Олена Підгрушна.

    Також вже повідомлялося, що фристайлістка Алла Цупер виведе Білорусь, вона родом з Рівного.

    У свою чергу фігурист з Києва Олексій Биченко виведе на Олімпійський стадіон Пхьончхану команду Ізраїлю.

    Олімпійські ігри (Олімпіада)
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