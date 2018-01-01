Церемонія відкриття Олімпіади-2018 у Пхьончхані: онлайн-трансляція
- Сьогодні, 13:04
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За традицією парад відкриє збірна Греції
У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартують XXIII Зимові Олімпійські ігри.
Пряма трансляція за цим посиланням.
В окремих видах спорту змагання вже почалися, але офіційна церемонія відкриття відбудеться тільки сьогодні.
Захід відбудеться на тимчасовому Олімпійському стадіоні в Пхьончхані, який був зведений спеціально до Ігор-2018.
Після церемонії закриття він буде розібраний.
Найтривалішою частиною церемонії стане парад учасників Ігор.
На стадіон вийдуть 92 команди.
За традицією парад відкриє збірна Греції, а завершать ходу під прапором єдиної Кореї представники КНДР і Республіки Корея.
Зазначимо, що на відкритті Олімпіади в Пхьончхані буде троє прапороносців родом з України.
Як відомо, олімпійську збірну України виведе біатлоністка Олена Підгрушна.
Також вже повідомлялося, що фристайлістка Алла Цупер виведе Білорусь, вона родом з Рівного.
У свою чергу фігурист з Києва Олексій Биченко виведе на Олімпійський стадіон Пхьончхану команду Ізраїлю.