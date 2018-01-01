Церемонія відкриття Олімпіади-2018 у Пхьончхані: онлайн-трансляція

За традицією парад відкриє збірна Греції

У південнокорейському Пхьончхані 9 лютого 2018 року стартують XXIII Зимові Олімпійські ігри. Пряма трансляція за цим посиланням. В окремих видах спорту змагання вже почалися, але офіційна церемонія відкриття відбудеться тільки сьогодні. Захід відбудеться на тимчасовому Олімпійському стадіоні в Пхьончхані, який був зведений спеціально до