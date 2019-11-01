Україна вічно вагітна революцією

Геннадій Друзенко Правник, публіцист, перекладач та громадський активіст

Геннадій Друзенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Головне ув'язатися в бій?

Україна вічно вагітна революцією. Вона не може ані абортувати її як Росія, ані народити як Польща. І тому кожне наше повстання завершується переворотом, а не революцією – зміною обличь, а не системи. Україну вчергове кладуть на зберігання. Втім плата за повстання щоразу зростає, розчарування стає прикрішим, а перейми - болючішими.

Революція може тривати місяці, як в Ірані, роки, як в Америці, чи десятиліття, як у Франції. Але вона має розродитись чимось кардинально новим. Республікою після монархії, егалітаризмом після аристократії, світськістю після теократії, свободою після тоталітаризму, чи теслою після жигулів.

Іноді революція перемагає, коли відправляє ancien régime на ешафот, як це було у Франції наприкінці XVIII чи в Росії – напочатку ХХ століття. Іноді сідає з ним за стіл перемовин, як трапилось у Польщі чи в Південній Африці – наприкінці 1980-х – на початку 90-х років. Але і коли кесерять, і коли народжують природним шляхом має з’явитись нове життя, а не новий одяг у породіллі.

Коли я чую «Зелю геть!», коли я читаю, що хтось готовий піднімати в Україні чергове повстання, я запитую: заради чого? Друзі, у вас є план, як вирвати Україну з третього світу в перший, як перетворити її на землю свободи та можливостей, як зробити з неї «європейську Америку», як зі старого батьківського жигуля пересісти на модерну теслу, чи вам просто не подобається чинний президент?

Якщо друге, перш ніж скидати гаранта, попіклуйтесь про альтернативу. Аби не стати дзеркальним відображенням Зеленського. Коли прийшовши до влади, ви раптом зрозумієте, що у вас ані візії, ані досвіду, ані команди. Що ви, як і він, за все добре проти всього поганого, а ваша головна відмінність лише в тому, що у вас інша інтерпретація «что такое хорошо и что такое плохо». Що навколо не вдячні та жертовні співгромадяни, а цинічні олігархи з телеканалами, армії проплачених ботів у соцмережах, зашугані держслужбовці та корумповані силовики, що західні партнери мріють повернутися до бізнесу з Росією as usual, обслуговування держборгу з’їдає третину бюджету, а вічно незадоволений український народ чекає від вас дива.

Ви точно знаєте, як дати раду усім цим викликам? Ви маєте реалістичний план дій? Ви знаєте прізвища достойних кандидатів у міністри, депутати, на очільників ЗСУ, ГПУ, СБУ, на голів держадміністрацій та послів бодай у ключові країни?

Якщо у вас немає відповіді на всі ці запитання, але ви все одно волаєте «Зелю геть!», вітаю – ви український Ленін. Бо само йому належить вислів, який Ілліч помилково приписав Наполеону: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет». (В.И. Ленин (Ульянов), «О нашей революции», 1923 рік.)

У Лєніна революція вийшла. Врешті-решт більшовики перемогли на всіх фронтах і створили першу в світі «державу робочих і селян». Але ціна експерименту «вв’язатись у бій, а там видно буде» на час написання цитованої статті "вождя пролетаріату" перевалила за 10 мільйонів вбитими та померлими від хвороб плюс більше двох мільйонів емігрантів.

Можливо, в Україні також трапиться чудо, і українські революціонери, ув’язавшись – за заповітом Ілліча – непідготовленими в серйозний бій, переможуть усіх ворогів та ціною неймовірних жертв та надзвичайних зусиль таки потрафлять збудувати справжню Українську соборну самостійну державу.

От чи тільки готовий український народ заплатити за це за ленінським рахунком?

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