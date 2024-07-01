Публічні консультації: як парламент для галочки виконав вимогу Єврокомісії?
Як законопроєкт про консультації українських громад реалізується без громадян?
Єврокомісія вимагала в України ухвалити закон «Про публічні консультації» (4254). Цей процес, за який відповідав Комітет, який очолює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, саботували роками. І от настав той момент, коли без голосування за цей законопроєкт нам би не дали коштів.
Парламент за цю ініціативу проголосував і вона вже пішла на підпис президенту Володимиру Зеленському. Але прийняли його для галочки.
- Нардепи не передбачили обов’язкових громадських консультацій перед розглядом своїх та президентських ініціатив. Тому уряд може спокійно передати свій законопроєкт парламентаря тоді не треба взагалі. З огляду на те, що закон перед другим читанням може змінитися до невпізнаваності, то відсутність публічних консультацій на цих етапах робить законотворчий процес закритим для обов'язкового залучення суспільства. У нас вже були випадки, коли під час блекаутів готували на друге читання скандальну містобудівну «реформу» 5655 і громадяни не мали на це жодного впливу. Так от, через ілюзорне виконання вимоги Єврокомісії, вони цього впливу і не матимуть.
- А якщо говорити про місцеве самоврядування, то навряд чи більше 1% рішень потрапить під дію цього закону і вимагатиме консультацій з громадськістю. Занадто вже багато виключень. Більше того, закон почне діяти лише через рік після перемоги. Тому, навіть якби він був ідеальним, статус-кво зараз би не змінився. Найбільш резонансні питання, які турбують громаду – це землевідведення та розпоряджання комунальною власністю, бо там найбільше порушень. Але це індивідуальні акти, які під дію закону не підпадають.
- Норми закону вступлять у дію через рік після перемоги. Тобто тоді, коли буде розподіл ресурсів на відбудову, ніяких публічних консультацій не планують проводити. А після перемоги будуть вибори і як нова влада буде напрацьовувати тут політики – це ще питання відкрите.
Як повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради з посиланням на голову профільного комітету Олену Шуляк, «всі пропозиції і недоліки, які будуть озвучуватись у ході консультацій, повинні бути враховані».
Проте, ці твердження не відповідають дійсності – прийнятий закон не передбачає обов’язковості врахування пропозицій і недоліків, озвучених громадськістю. Він навіть не регулює процедуру розгляду пропозицій, а лише встановлює, що пропозиції мають фіксуватися, оприлюднюватися, аналізуватися та вивчатися, а потім у звіті надається узагальнена інформація про врахування або відхилення пропозицій з обґрунтуванням прийнятого рішення.
Партнерам відзвітують, що все гаразд у нас із залученістю громадян. Тому саме зараз до того, як президент підпише цей проєкт, партнерів про це треба інформувати.
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