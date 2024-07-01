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Георгій Могильний Аналітик громадської ініціативи «Голка» та експерт з питань містобудування

Публічні консультації: як парламент для галочки виконав вимогу Єврокомісії?

glavcom.ua
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Публічні консультації в Україні: чому закон викликає сумніви?
колаж: holka.org.ua

Як законопроєкт про консультації українських громад реалізується без громадян?

Єврокомісія вимагала в України ухвалити закон «Про публічні консультації» (4254). Цей процес, за який відповідав Комітет, який очолює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, саботували роками. І от настав той момент, коли без голосування за цей законопроєкт нам би не дали коштів. 

Парламент за цю ініціативу проголосував і вона вже пішла на підпис президенту Володимиру Зеленському. Але прийняли його для галочки.

  • Нардепи не передбачили обов’язкових громадських консультацій перед розглядом своїх та президентських ініціатив. Тому уряд може спокійно передати свій законопроєкт парламентаря тоді не треба взагалі. З огляду на те, що закон перед другим читанням може змінитися до невпізнаваності, то відсутність публічних консультацій на цих етапах робить законотворчий процес закритим для обов'язкового залучення суспільства. У нас вже були випадки, коли під час блекаутів готували на друге читання скандальну містобудівну «реформу» 5655 і громадяни не мали на це жодного впливу. Так от, через ілюзорне виконання вимоги Єврокомісії, вони цього впливу і не матимуть.

  • А якщо говорити про місцеве самоврядування, то навряд чи більше 1% рішень потрапить під дію цього закону і вимагатиме консультацій з громадськістю. Занадто вже багато виключень. Більше того, закон почне діяти лише через рік після перемоги. Тому, навіть якби він був ідеальним, статус-кво зараз би не змінився. Найбільш резонансні питання, які турбують громаду – це землевідведення та розпоряджання комунальною власністю, бо там найбільше порушень. Але це індивідуальні акти, які під дію закону не підпадають. 

  • Норми закону вступлять у дію через рік після перемоги. Тобто тоді, коли буде розподіл ресурсів на відбудову, ніяких публічних консультацій не планують проводити. А після перемоги будуть вибори і як нова влада буде напрацьовувати тут політики – це ще питання відкрите.

Як повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради з посиланням на голову профільного комітету Олену Шуляк, «всі пропозиції і недоліки, які будуть озвучуватись у ході консультацій, повинні бути враховані».

Пресреліз Верховної Ради щодо прийняття Закону «Про публічні консультації»
Пресреліз Верховної Ради щодо прийняття Закону «Про публічні консультації»

Проте, ці твердження не відповідають дійсності – прийнятий закон не передбачає обов’язковості врахування пропозицій і недоліків, озвучених громадськістю. Він навіть не регулює процедуру розгляду пропозицій, а лише встановлює, що пропозиції мають фіксуватися, оприлюднюватися, аналізуватися та вивчатися, а потім у звіті надається узагальнена інформація про врахування або відхилення пропозицій з обґрунтуванням прийнятого рішення.

Партнерам відзвітують, що все гаразд у нас із залученістю громадян. Тому саме зараз до того, як президент підпише цей проєкт, партнерів про це треба інформувати.

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Теги: Україна Європейський союз Європарламент Європа законопроєкт влада партії закон вибори

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Георгій Могильний

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