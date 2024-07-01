Публічні консультації: як парламент для галочки виконав вимогу Єврокомісії?

Як законопроєкт про консультації українських громад реалізується без громадян?

Єврокомісія вимагала в України ухвалити закон «Про публічні консультації» (4254). Цей процес, за який відповідав Комітет, який очолює голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк, саботували роками. І от настав той момент, коли без голосування за цей законопроєкт нам би не дали коштів.

Парламент за цю ініціативу проголосував і вона вже пішла на підпис президенту Володимиру Зеленському. Але прийняли його для галочки.

Нардепи не передбачили обов’язкових громадських консультацій перед розглядом своїх та президентських ініціатив. Тому уряд може спокійно передати свій законопроєкт парламентаря тоді не треба взагалі. З огляду на те, що закон перед другим читанням може змінитися до невпізнаваності, то відсутність публічних консультацій на цих етапах робить законотворчий процес закритим для обов'язкового залучення суспільства. У нас вже були випадки, коли під час блекаутів готували на друге читання скандальну містобудівну «реформу» 5655 і громадяни не мали на це жодного впливу. Так от, через ілюзорне виконання вимоги Єврокомісії, вони цього впливу і не матимуть.





А якщо говорити про місцеве самоврядування, то навряд чи більше 1% рішень потрапить під дію цього закону і вимагатиме консультацій з громадськістю. Занадто вже багато виключень. Більше того, закон почне діяти лише через рік після перемоги. Тому, навіть якби він був ідеальним, статус-кво зараз би не змінився. Найбільш резонансні питання, які турбують громаду – це землевідведення та розпоряджання комунальною власністю, бо там найбільше порушень. Але це індивідуальні акти, які під дію закону не підпадають.





Норми закону вступлять у дію через рік після перемоги. Тобто тоді, коли буде розподіл ресурсів на відбудову, ніяких публічних консультацій не планують проводити. А після перемоги будуть вибори і як нова влада буде напрацьовувати тут політики – це ще питання відкрите.

Як повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради з посиланням на голову профільного комітету Олену Шуляк, «всі пропозиції і недоліки, які будуть озвучуватись у ході консультацій, повинні бути враховані».

Пресреліз Верховної Ради щодо прийняття Закону «Про публічні консультації»

Проте, ці твердження не відповідають дійсності – прийнятий закон не передбачає обов’язковості врахування пропозицій і недоліків, озвучених громадськістю. Він навіть не регулює процедуру розгляду пропозицій, а лише встановлює, що пропозиції мають фіксуватися, оприлюднюватися, аналізуватися та вивчатися, а потім у звіті надається узагальнена інформація про врахування або відхилення пропозицій з обґрунтуванням прийнятого рішення.

Партнерам відзвітують, що все гаразд у нас із залученістю громадян. Тому саме зараз до того, як президент підпише цей проєкт, партнерів про це треба інформувати.