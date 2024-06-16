Зеленський назвав головне завдання українських військових на полі бою

Президент не ризикнув прогнозувати хід бойових дій

Найголовніше завдання України на полі бою цього року – не дати досягти росіянам успіху в їхньому наступі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу після Саміту миру у Швейцарії.

«На Харківщині, я вважаю, ситуація зараз краща, вона стабілізувалася. Завдяки нашим воїнам. І найближчим часом, завдяки нашим партнерам, буде посилення наших воїнів, і будуть відповіді загарбникам вже на полі бою міцніші», – наголосив глава держави.

Окремо президент не ризикнув прогнозувати хід бойових дій у наступному році, оскільки все залежатиме від двох речей: сил України на полі бою та результатів дипломатичної роботи.

Раніше Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що після завершення першого Саміту миру минуть «місяці, а не роки» до проведення наступного саміту. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні.

Нагадаємо, 80 країн та 4 організації підписали спільне комюніке Саміту миру. На сайті Офісу президента опубліковано повний текст документа.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.