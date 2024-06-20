Головна Країна Політика
search button user button menu button

Соратник президента звинуватив українських політиків в участі в російській ІПСО

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Соратник президента звинуватив українських політиків в участі в російській ІПСО
Володимир Зеленський буде президентом до закінчення воєнного стану і проведення нових виборів президента
фото: пресслужба президента України

Нардеп пояснив, що легітимність президента після п’яти років на посаді підтвердив Конституційний Суд

Деякі українські політики підіграють російському диктатору Путіну, який заявляє, що українцям варто звернутися до Конституційного суду з приводу легітимності президента Володимира Зеленського. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив  голова комітету з правової політики Денис Маслов, назвавши це «дивною історією».

«Я не розумію, що і кому треба роз’яснювати. У нас є положення Конституції і закону «Про правовий режим воєнного стану», в яких все зазначено. З діючих норм все, що стосується юридичної частини, є очевидним і зрозумілим», - пояснює голова комітету.

Маслов також нагадав, що була заява всіх лідерів фракцій та депутатських груп про те, що жодних підстав для проведення виборів та завершення строку повноважень президента немає.

«Тобто врегульоване питання, що Володимир Зеленський буде президентом до закінчення воєнного стану і проведення нових виборів президента», - уточнив експерт.  

На думку Маслова, не варто зважати на кожну ІПСО з боку агресора. «Знаєте, якоюсь дивною видається історія, коли російський ніби президент Путін говорить, що варто би нам подати з цього приводу до Конституційного Суду, і йому підіграють деякі наші політики. Якщо ми на кожну ІПСО Російської Федерації будемо вестись і бігти вчиняти якісь дії, то це не додасть нам ані сил, ані суб'єктності. Лише заведе у глухий кут», - підсумував голова комітету з правової політики.

Нагадаємо, в Україні завершився термін конституційних повноважень президента Володимира Зеленського – 20 травня минув п’ятирічний термін з дня його інавгурації. У парламентській опозиції до «колізії 20 травня», коли термін перебування президента на посаді вичерпується, а новий президент досі не обраний, переважно однозначне ставлення. Наприклад, нардеп від «Голосу» юрист Андрій Осадчук переконаний, що жодних різночитань немає, і вказує на принцип безперервності влади, закладений в Конституції. 

Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв нагадує про консенсус, якого парламентські сили досягли, підписавши спільний документ під час так званого «Діалогу Мане». Таким чином вони фактично визнали неможливість проведення виборів під час воєнного стану та фактично «благословили» правління Зеленського до обрання нового президента.

Як повідомлялося, про те, що президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень, заявив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю BBC News Україна.

До слова, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко у відповіді на запит «Главкома» також пояснив, що станеться з повноваженнями чинного президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року 

Читайте також: Денис Маслов: Зеленський буде президентом до кінця війни. Дивно, коли Путіну підіграють наші політики
Теги: президент Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віце-прем'єр Італії наголосив, що «жодна італійська куля чи бомба» не впаде на територію країни-агресорки
Віце-прем'єр Італії назвав Макрона «божевільним» через війну в Україні
4 червня, 17:03
Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня
Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня
6 червня, 21:00
Окупанти забрали життя 11 людей на Харківщині
20 травня на Харківщині оголошено днем жалоби
19 травня, 21:14
Температура в Україні вночі 12-17° тепла
Мінлива хмарність, короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 травня
28 травня, 05:34
Цезари Томчик прокоментував ситуацію на кордоні із Польщею
Варшава дозволяє Києву бити по РФ польськими ракетами – Міноборони Польщі
29 травня, 12:04
Завдяки акції «Tesla за донат» було зібрано понад 2 млн грн внесків від небайдужих українців
Переможець акції «Tesla за донат» отримав ключі від електрокара Волонтерська ініціатива
10 червня, 15:20
Не тільки українські біженці звертаються за допомогою до Естонії
У естонських центрах прийому біженців зафіксовано рекордну кількість росіян
5 червня, 05:30
Дмитро Кулеба: «Ми перебуває у точці дуже занижених очікувань»
«Результати України позитивно здивують». Кулеба заінтригував прогнозом
8 червня, 13:14
Під час комбінованої атаки на столицю силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені
Комбінована атака на Україну. Фінансова допомога від західних країн. Головне за ніч
12 червня, 07:16

Політика

Соратник президента звинуватив українських політиків в участі в російській ІПСО
Соратник президента звинуватив українських політиків в участі в російській ІПСО
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
Французький експерт пояснив, коли Росію можна буде запросити на переговори
Французький експерт пояснив, коли Росію можна буде запросити на переговори
Посол Британії Гарріс пояснив, чому у Путіна немає жодного шансу на перемогу
Посол Британії Гарріс пояснив, чому у Путіна немає жодного шансу на перемогу
Зеленський анонсував запуск робочої групи із захисту енергетики
Зеленський анонсував запуск робочої групи із захисту енергетики
Спільне оборонне виробництво: Україна та Польща провели перемовини
Спільне оборонне виробництво: Україна та Польща провели перемовини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування
23K
Перша країна в Євросоюзі розпочала видобуток урану
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
17K
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
7231
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7021
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16

Новини

Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua