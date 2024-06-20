Соратник президента звинуватив українських політиків в участі в російській ІПСО

Нардеп пояснив, що легітимність президента після п’яти років на посаді підтвердив Конституційний Суд

Деякі українські політики підіграють російському диктатору Путіну, який заявляє, що українцям варто звернутися до Конституційного суду з приводу легітимності президента Володимира Зеленського. Про це у інтерв’ю «Главкому» заявив голова комітету з правової політики Денис Маслов, назвавши це «дивною історією».

«Я не розумію, що і кому треба роз’яснювати. У нас є положення Конституції і закону «Про правовий режим воєнного стану», в яких все зазначено. З діючих норм все, що стосується юридичної частини, є очевидним і зрозумілим», - пояснює голова комітету.

Маслов також нагадав, що була заява всіх лідерів фракцій та депутатських груп про те, що жодних підстав для проведення виборів та завершення строку повноважень президента немає.

«Тобто врегульоване питання, що Володимир Зеленський буде президентом до закінчення воєнного стану і проведення нових виборів президента», - уточнив експерт.

На думку Маслова, не варто зважати на кожну ІПСО з боку агресора. «Знаєте, якоюсь дивною видається історія, коли російський ніби президент Путін говорить, що варто би нам подати з цього приводу до Конституційного Суду, і йому підіграють деякі наші політики. Якщо ми на кожну ІПСО Російської Федерації будемо вестись і бігти вчиняти якісь дії, то це не додасть нам ані сил, ані суб'єктності. Лише заведе у глухий кут», - підсумував голова комітету з правової політики.

Нагадаємо, в Україні завершився термін конституційних повноважень президента Володимира Зеленського – 20 травня минув п’ятирічний термін з дня його інавгурації. У парламентській опозиції до «колізії 20 травня», коли термін перебування президента на посаді вичерпується, а новий президент досі не обраний, переважно однозначне ставлення. Наприклад, нардеп від «Голосу» юрист Андрій Осадчук переконаний, що жодних різночитань немає, і вказує на принцип безперервності влади, закладений в Конституції.

Заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв нагадує про консенсус, якого парламентські сили досягли, підписавши спільний документ під час так званого «Діалогу Мане». Таким чином вони фактично визнали неможливість проведення виборів під час воєнного стану та фактично «благословили» правління Зеленського до обрання нового президента.

Як повідомлялося, про те, що президент України Володимир Зеленський не втратить своєї легітимності після того, як 21 травня закінчиться його п’ятирічний термін повноважень, заявив міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв’ю BBC News Україна.

До слова, голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко у відповіді на запит «Главкома» також пояснив, що станеться з повноваженнями чинного президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року