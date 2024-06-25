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Стало відомо, коли відбудеться перший раунд президентських дебатів у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, коли відбудеться перший раунд президентських дебатів у США
На дебатах мікрофон одного кандидата буде вимкнений, коли говорить інший
колаж: glavcom.ua

Команда Байдена ізолює його від громадськості, щоб він мав змогу для «структурної підготовки»

Дональд Трамп та Джо Байден готуються до традиційних президентських дебатів у США, які відбудуться 27 червня. Про це повідомляє CNN. 

90-хвилинні дебати відбуватимуться без аудиторії, щоб «забезпечити кандидатам можливість максимально використати час, відведений на дебати», повідомляє CNN. Також передбачено дві рекламні паузи, коли працівникам кампанії буде заборонено спілкуватися з кандидатами.

Коли один кандидат виступає, мікрофон іншого буде вимкнено. Також не очікується вступних промов, і кандидати матимуть дві хвилини, щоб відповісти на запитання, кажуть джерела.

CBS News повідомило, що команда Байдена ізолює його від громадськості, щоб він мав змогу для «структурної підготовки». 

«Компанія Байдена розглядає дебати як можливість висвітлити послужний список і бачення президента на наступні чотири роки, водночас порівнюючи їх із колишнім президентом. У записці, оприлюдненій у неділю, компанія Байдена заявила, що американці побачать два різних бачення майбутнього на сцені в Атланті», – йдеться у матеріалі. 

Нагадаємо, що штаби кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та Дональда Трампа домовилися про правила перших передвиборчих дебатів. Президент США Байден та експрезидент Трамп будуть виступати без чернеток та будуть присутні в аудиторії студії CNN. Кандидати погодилися виступити на єдиному подіумі, але їх місця визначаться за допомогою підкидання монети.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів.

До слова, президент США Джо Байден висловив низку різких попереджень про те, що може принести другий термін Дональда Трампа. З відповідною заявою він виступив напередодні під час виборчого фандрейзингового заходу в Каліфорнії

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Теги: Дональд Трамп вибори вибори у США Джозеф Байден США

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