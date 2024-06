Колишня теща Абрамовича вийшла заміж за близького до Трампа медіамагната

Жукова стала шостою нареченою Мердока та його п’ятою дружиною

Медіамагнат Руперт Мердок одружився з матір’ю колишньої дружини Романа Абрамовича Оленою Жуковою. Про це повідомляє Metro.

Зазначається, що цими вихідними 93-річний магнат Мердок одружився у своєму маєтку Bel Air у Каліфорнії в оточенні родини та друзів. Його обраницею стала 67-річна російська молекулярна біологиня Олена Жукова.

Жукова стала шостою нареченою Мердока та його п’ятою дружиною. Його минулі заручини були розірвані у квітні 2023 року.

Зі своєю новою дружиною Мердок зустрівся на вечірці іншої колишньої дружини. Вони оголосили про заручини після кількох місяців стосунків.

Довідка: Мердок є засновником міжнародної медіаімперії News Corporation. Компанія володіє в США каналом Fox News, газетами The New York Post і The Wall Street Journal, а в Британії – каналом Sky News і газетами The Sun і Times.

Медіамагнат є близьким до колишнього президента США Дональда Трампа. Зокрема, у лютому 2023 року Мердок визнав, що ведучі Fox News підтримували наратив, що президентські вибори 2020 року «були вкрадені».

Нагадаємо, 20 березня минулого року стало відомо, що медіамагнат Руперт Мердок знову заручений. Бізнесмен зробив пропозицію колишньому капелану поліції 66-річній Енн Леслі Сміт, вдові відомого американського кантрі-співака та телеведучого Честера Сміта.

Однак через декілька тижнів стало відомо, що 92-річний медіамагнат Мердок скасував весілля із 66-річною обраницею. Рішення розірвати заручини було взаємним, а причиною стало небажання нареченої миритися з публічністю, бо вона не любить надмірної уваги до свого життя.