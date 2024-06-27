Україна та ЄС підписали безпекову угоду

Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії та президентом Європейської ради

У договорі гарантується не тільки підтримка оборони України, а й макрофінансова, гуманітарна допомога, підтримка в проведенні реконструкції та реформ

У четвер, 27 червня, президент Володимир Зеленський підписав угоду про гарантії безпеки з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем під час Саміту лідерів. Про це стало відомо з трансляції на сайті Європейської комісії.

«Зобов'язання ЄС у галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову та сталу підтримку у сфері безпеки та оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки та оборони, а також більш широкі зобов'язання у сфері безпеки», – йдеться в угоді, текст якої є в розпорядженні DW.

Йдеться про стале та довгострокове забезпечення України військовим обладнанням, військову підготовку, підтримку в проведенні оборонної реформи, співпрацю між європейською та українською оборонною промисловістю.

Інші пункти угоди: підвищення стійкості до кібер- і гібридних загроз, протимінна діяльність, реформування сектору цивільної безпеки та підтримка правоохоронних органів, протидія розповсюдженню вогнепальної зброї, підтримка енергетичної та ядерної безпеки, обмін розвідувальними даними та супутниковими знімками.

У договорі гарантується не тільки підтримка оборони України, а й макрофінансова, гуманітарна допомога, підтримка в проведенні реконструкції та реформ.

«ЄС сповнений рішучості продовжувати надавати Україні та її народу всю необхідну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно», – йдеться в тексті.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Брюсселя. Там він підпише ще три двосторонні безпекові угоди. За словами президента, Україна розпочала фактичні переговори щодо членства в ЄС.

Раніше повідомлялося, що Україна та Європейський Союз підпишуть безпекову угоду в четвер, 27 червня, під час саміту лідерів.

До слова, проєкт безпекової угоди між Україною і Євросоюзом містить два основні розділи щодо безпекових гарантій, кожен із яких налічує дев’ять пунктів.