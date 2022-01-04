Росію змушують втратити пам'ять

Кремль повертає росіян в похмурі часи сталінських репресій

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Идиома «выплакала все слезы» нам хорошо знакома. Так в России говорят про мать, потерявшую сына, про жену, оставшуюся без любимого мужа. Применительно к стране в целом подобный оборот пока не появился, но, видимо, скоро появится. Сегодня Россию заставляют потерять свою память и остаться без совести – без «Мемориала», хотя огромное множество мыслимых и немыслимых доводов против творящегося на наших глазах беспредела уже прозвучали. Однако цепь протестов не иссякает, приведу еще несколько аргументов.

Почему «Мемориал» запрещать нельзя

Мы прекрасно понимаем – навешивание абсурдного клейма «иноагент», запрет работы гражданских активистов, занимающихся возвращением имен миллионов невинно убиенных соотечественников, – это действительно кощунство! Мы сознаем, что установленный судом запрет – это удар по остаткам престижа и международного авторитета нашей страны. Мы видим, что сам язык московского судилища возвращает в мрачные времена застоя. В СССР любые полслова критики системы наталкивались на идеологическую стену «он спекулирует на временных трудностях». Обвинитель Джафаров заявил: «Мемориал» спекулирует на теме репрессий (?!).

В стране, где 7 триллионов рублей – треть госбюджета – разворовывается в ходе госзакупок, «Мемориал» запрещают из-за «непрозрачной финансовой деятельности». И хотя ни один народный голос не прозвучал за закрытие «Памятника» (так изначально мы называли этот проект), все видят и сознают, что «против лома вроде бы нет приема», понятно и то, что ломать через колено – любимое занятие нынешней власти.

И еще несколько доводов. Сведения о красном и большом террорах, об искусственных голодоморах, о депортациях, о ГУЛАГе, о варварском ведении Отечественной войны (особенно – ее начала) и т.д. описаны в большом количестве книг, показаны в кинофильмах и спектаклях, отражены в экспонатах музеев. Имена исследователей советского насилия А. Солженицына и В. Шаламова слишком значимы для любого русского человека.

Как принято говорить, прокрученный фарш невозможно вновь превратить в кусок мяса. Российское национальное сознание никогда не забудет о Катастрофе советского периода. Запрещать обсуждение темы репрессий, требовать ее забвения – на самом деле означает увеличивать разрыв между народом и властью.

Очевидное отсутствие у суда каких-либо убеждающих доводов, полная неспособность стороны обвинения доказать свою правоту и повести за собой хотя бы часть российского общества показывает, что искусственно созданный властью конфликт ею уже проигран.

Наконец, вынужденная апелляция даже не к здравому смыслу, не к результатам свободной дискуссии, а к полузакрытым и заранее срежиссированным судебно-правовым решениям подтверждает – в действительности страна нуждается в работе «Мемориала», его место и роль в общественной системе ценностей устойчива и неизменна. Суд – огромная ошибка власти – не поколебал, а лишь упрочил это место. В то же время антироссийское судилище и те, кто за ним прячутся, поставили себя в положение инородных и ненужных стране изгоев.

Приведенные доводы и аргументы показывают, что борьба с «Мемориалом» представляет реальную опасность для стабильности государства, подтверждают исчерпанность ресурса и бесперспективность силового давления на гражданские институты.

Кому это выгодно?

Спрашивается – кто стоит за принятием решения о запрете? Как устроен механизм принятия решений в авторитарном государстве, иначе говоря – как устроен «черный ящик» – никто толком не знает. Но все уверены – главные сигналы идут от силовиков, точнее – от спецслужб. И в этом есть несомненная логика – ведь именно чекисты заинтересованы в том, чтобы кровавое ленинско-сталинское прошлое было забыто, а памятник Дзержинскому восстановлен.

Поэтому сказанное, я считаю, нужно дополнить несколькими фрагментами из истории советской тайной полиции. В СССР создавался и поддерживался миф о всесилии КГБ, о необходимости сохранения его гигантского аппарата. В действительности вся эта система является не просто неэффективной, но и контрпродуктивной.

Приведу несколько доводов. Пропаганда навязывает нам новую норму – предлагается отсчет времени начинать с 22 июня 1941 года. Если с этим согласиться, то придется отметить – НКВД, в силу разных причин, оказался не в состоянии предсказать и предупредить страну и ее руководство о важнейшем событии – о надвигающейся войне. Нападение фашистской Германии по сей день определяется у нас как «вероломное и неожиданное».

Мы прекрасно понимаем, что в ходе репрессий миллионы, попавшие на «конвейер смерти», никогда никакой защиты от чекистов не получали. НКВД никогда не вставало на защиту невиновных.

Напомню про еще один «почти не предъявленный» грех КГБ. В 1991 году, когда СССР распался, работники Комитета не только не смогли предупредить о приближающемся коллапсе политической системы, но даже не попытались встать на ее защиту.

А что происходит сегодня, спрашиваете вы, нашло ли ФСБ свое место? Нынче, когда у всех на виду происходит вымирание Руси, ее депопуляция, когда всем известно о разворовывании страны, когда ежегодно только от паленой водки умирает до 50 000 человек, ФСБ это как-то не замечает. Главной опасностью у нас объявлено «оправдание нацизма», что на самом деле в стране, прошедшей через страшную войну, абсолютно невозможно.

Спецслужбисты навязывают искривленную и искаженную картину реальности, людей морали и совести они объявляют врагами, а под свою защиту берут деморализованное госворье.

Чтобы выйти на правильный путь

Первым шагом к изменению сложившегося положения должно стать формирование действенного института гражданского контроля над работой ФСБ, переход к максимальной гласности, регулярной отчетности и открытости этой тематики для наших СМИ и всего российского общества.

Напомню, что ВЧК создавалась в декабре 1917 года временно, в условиях экстремальной опасности для большевиков. И если спустя 100 лет нынешние спецслужбисты продолжают называть себя чекистами, значит они признают экстремальность нынешнего положения и неэффективность собственных действий на протяжении целого столетия. Власти прекрасно понимают и сознают эту неэффективность и подтверждают ее непрерывным наращиванием новых силовых структур (управление «Э», Росгвардия, казачество...). Необходим честный анализ этой ситуации, а также общенациональный референдум с вопросом: нужно ли нам это наращивание или нет?

В действительности нам необходимо сокращение силового блока. Если общество не сможет стать главным контролером и заказчиком работы ФСБ, тогда ФСБ продолжит кроить общество под свой формат и свои узкоэгоистические интересы.

И тогда можно сказать – либо чекисты победят Россию, либо Россия одолеет чекизм. Ну а «Мемориал» должен продолжать свою благородную работу на пользу стране!

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Джерело: Каспаров.ру

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