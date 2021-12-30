Як достроково вийти на пенсію: роз'яснення чиновників

До пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора роки і має бути напрацьований повний стаж

В управлінні праці розповіли про умови дострокового виходу на пенсію в Україні

У разі скорочення штатів на підприємстві особи передпенсійного віку мають право на достроковий вихід на пенсію. Як пояснили в управлінні праці та соціального захисту населення, право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений за скороченням штатів або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця).

Отже, право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений:

через скорочення штатів,

у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця).

Які ще, крім цього, умови:

до пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора року,

повинен бути вироблений повний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків),

звільнений працівник повинен протягом семи днів зареєструватися в службі зайнятості. Якщо для людини не зможуть підібрати потрібну роботу, то закон гарантує право на достроковий вихід на пенсію.

Що далі: звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви потрібно буде додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію.

Розмір пенсії визначається залежно від придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду.

«У зв'язку з достроковим виходом на пенсію, її розмір не зменшується», – повідомляють представники органів соцзахисту.

Зазначимо, що розмір пенсій у січні зміниться: хто отримає більші виплати і на скільки.

Також важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.

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