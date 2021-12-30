Як достроково вийти на пенсію: роз'яснення чиновників
В управлінні праці розповіли про умови дострокового виходу на пенсію в Україні
У разі скорочення штатів на підприємстві особи передпенсійного віку мають право на достроковий вихід на пенсію. Як пояснили в управлінні праці та соціального захисту населення, право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений за скороченням штатів або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця).
Отже, право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений:
- через скорочення штатів,
- у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця).
Які ще, крім цього, умови:
- до пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора року,
- повинен бути вироблений повний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків),
- звільнений працівник повинен протягом семи днів зареєструватися в службі зайнятості. Якщо для людини не зможуть підібрати потрібну роботу, то закон гарантує право на достроковий вихід на пенсію.
Що далі: звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви потрібно буде додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію.
Розмір пенсії визначається залежно від придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду.
«У зв'язку з достроковим виходом на пенсію, її розмір не зменшується», – повідомляють представники органів соцзахисту.
Зазначимо, що розмір пенсій у січні зміниться: хто отримає більші виплати і на скільки.
Також важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.