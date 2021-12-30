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    Як достроково вийти на пенсію: роз'яснення чиновників

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    До пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора роки і має бути напрацьований повний стаж - Як достроково вийти на пенсію: роз'яснення чиновників
    До пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора роки і має бути напрацьований повний стаж
    фото з відкритих джерел

    В управлінні праці розповіли про умови дострокового виходу на пенсію в Україні

    У разі скорочення штатів на підприємстві особи передпенсійного віку мають право на достроковий вихід на пенсію. Як пояснили в управлінні праці та соціального захисту населення, право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений за скороченням штатів або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця).

    Отже, право на дострокову пенсію поширюється на тих, хто був звільнений:

    • через скорочення штатів,
    • у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємства (у документах має бути зафіксовано, що звільняють працівника з ініціативи роботодавця).

    Які ще, крім цього, умови:

    • до пенсійного віку звільненому має залишатися не більше ніж півтора року,
    • повинен бути вироблений повний стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків),
    • звільнений працівник повинен протягом семи днів зареєструватися в службі зайнятості. Якщо для людини не зможуть підібрати потрібну роботу, то закон гарантує право на достроковий вихід на пенсію.

    Що далі: звертаючись до Пенсійного фонду для призначення виплат, до заяви потрібно буде додати ще й клопотання про достроковий вихід на пенсію.

    Розмір пенсії визначається залежно від придбаного страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду.

    «У зв'язку з достроковим виходом на пенсію, її розмір не зменшується», – повідомляють представники органів соцзахисту.

    Зазначимо, що розмір пенсій у січні зміниться: хто отримає більші виплати і на скільки.

    Також важливо знати, що пенсіонерів можуть повністю позбавляти виплат: названо важливу умову.

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    Теги: пенсіонери пенсійна система Пенсійний фонд робота пенсія стаж
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    Як достроково вийти на пенсію: роз'яснення чиновників