Ситуацію з НКРЕКП: це не реформи, а пародія та імітація

Кожне рішення НКРЕКП має свої плюси і мінуси. Той же Роттердам+ має свої плюси, просто мінусів для всіх набагато більше

Як відомо, через те, що деякі органи державної влади невчасно сформували Номінаційну комісію по вибору нового НКРЕКП, а строк повноважень 5 членів із 7 закінчився, тому маємо неправомочного тарифного регулятора. Всього залишилось лише 3 із 7 членів НКРЕКП, при чому з повноваженнями лише 2. Прихильники того, щоб нічого особливо не міняти і робота

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

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Кожне рішення НКРЕКП має свої плюси і мінуси. Той же Роттердам+ має свої плюси, просто мінусів для всіх набагато більше

Як відомо, через те, що деякі органи державної влади невчасно сформували Номінаційну комісію по вибору нового НКРЕКП, а строк повноважень 5 членів із 7 закінчився, тому маємо неправомочного тарифного регулятора.

Всього залишилось лише 3 із 7 членів НКРЕКП, при чому з повноваженнями лише 2.

Прихильники того, щоб нічого особливо не міняти і робота НКРЕКП за останні 2 роки яких повністю влаштовує, придумали, як внести зміни до Закону про НКРЕКП.

Суть така. Кворум для діяльності зменшується із 4 до 3 членів Комісії. А рішення можуть прийматися 2 голосами. Зараз по діючому законодавству для рішення потрібно 4 голоси із 7.

Тобто все пропонується підігнати під теперішню ситуацію і вона може знову продовжуватися нескінченно довго.

Але такі пропозиції найкраще показують ставлення до принципу колегіальності органу. 7 членів комісія передбачається не просто ж так. Це передбачає, що один член пропонує якесь рішення, другий вказує на наслідки, які не побачив перший. Третій вказує на приховані ризики. Четвертий на відповідність принципу збалансованості та справедливості, п'ятий - як це вплине на інших учасників ринку, шостий - як це відповідає стратегії держави, сьомий - все те, що не помітили інші шість.

Кожне рішення НКРЕКП має свої плюси і мінуси. Як це не парадоксально, навіть той же Роттердам+ має свої плюси, просто мінусів для всіх набагато більше.

Так ось, щоб визначити всі плюси і мінуси, приймати саме такі рішення, де плюси максимально переважають мінуси, і потрібен колективний розум колегіального органу.

Коли ж пропонується, щоб рішення приймали 2 членів із передбаченого законом складу комісії 7 членів, то це яскраво показує ставлення до суті та природи питання.

На першому місці не побудова інституції, а щоб пошвидше міг підняти ціну на е/е та створити новий грошовий потік +12,5 млрд грн. Вибачте, що пишу все так прямо.

Не варто дивуватися, що таке ставлення до реформ. Воно відповідає суті реформ. Бо такі пропозиції це не реформи, а пародія та імітація, підсолоджена можливістю збільшити тарифний грошовий потік самі знаєте для кого.

P.S. Альтернативні варіанти, звичайно, є і вони будуть запропоновані.

Джерело: блог Андрія Геруса

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