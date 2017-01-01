НАБУ ставиться вибірково до вибору корупційних розслідувань, - політолог

Експерт звертає увагу на відсутність у НАБУ розслідувань за формулою «Дюссельдорф+»

На сьогодні Національне антикорупційне бюро вкрай вибірково підходить до вибору справ для розслідування. Про це заявив політолог Олексій Якубін в ефірі Newsone. За його словами, підтвердженням цього факту є енергетика, де розпочато розслідування тільки за формулою розрахунку ціни вугілля «Роттердам+». При цьому ніяких розслідувань за



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Експерт звертає увагу на відсутність у НАБУ розслідувань за формулою «Дюссельдорф+»

На сьогодні Національне антикорупційне бюро вкрай вибірково підходить до вибору справ для розслідування. Про це заявив політолог Олексій Якубін в ефірі Newsone.

За його словами, підтвердженням цього факту є енергетика, де розпочато розслідування тільки за формулою розрахунку ціни вугілля «Роттердам+». При цьому ніяких розслідувань за аналогічною формулою «Дюссельдорф+», згідно з якою визначається ціна на газ, не заплановано. Політолог пов'язує це з політичною доцільністю. «Я коли дивлюся окремі заяви керівництва НАБУ, я бачу, що в цьому є політична логіка. Для прикладу згадайте заяви НАБУ з приводу так званого «Роттердама+», що там нібито можлива корупція. Але при цьому чомусь вони не побачили подібні речі в так званій формулі «Дюссельдорф+», в питаннях, пов'язаних з газом», - сказав він.

На думку Олексія Якубіна, причина проста - вимогу щодо встановлення газової формули не раз оголошував Міжнародний валютний фонд. «НАБУ побачило тільки частину. А на інші речі воно закривало очі. Тобто про що це говорить? Це говорить про вибірковість», - зазначив він.

Нагадаємо, в 2016 році за ініціативою міжнародних організацій і донорів Україна почала процес лібералізації системи ціноутворення на енергоресурси, в результаті чого були затверджені формули розрахунку ціни на газ для промисловості і населення (Дюссельдорф+) і розрахунку ціни вугілля (Роттердам+).

17 серпня співробітники НАБУ провели обшуки в будівлі Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг в рамках кримінального провадження про змову в інтересах генкомпаній при затвердженні формули «Роттердам+».

Глава НКРЕКП Дмитро Вовк усі звинувачення співробітників НАБУ спростовує. Зі свого боку, Регулятор звернувся до секретаріату європейського Енергетичного співтовариства з проханням провести незалежний аналіз його діяльності. На думку Д.Вовка, аудит Енергетичного співтовариства дозволить реально оцінити роботу НКРЕКП і буде сприяти посиленню допомоги Україні в проведенні реформ з боку міжнародних структур.

Розслідування НАБУ розпочато за заявою народного депутата, заступника голови Комісії партійного контролю партії УКРОП, Віталія Купрія. Як відомо, політична партія УКРОП контролюється олігархом - Ігорем Коломойським.