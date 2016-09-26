Параліч роботи НКРЕКП. Чим це загрожує?

Зменшення кворуму НКРЕКП з 4 до 3 осіб – це намагання продовжити термін бездіяльності комісії від 6-9 місяців. Про це розповів Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

На сьогоднішній день енергетичний регулятор не виконує своїх безпосередніх функцій, як незалежний арбітр. За словами Рябцева цей стан намагатимуться зберегти протягом 6-9 місяців. «Зараз збираються підписи до зміни закону №1540 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: НКРЕКП

Зменшення кворуму НКРЕКП з 4 до 3 осіб – це намагання продовжити термін бездіяльності комісії від 6-9 місяців. Про це розповів Геннадій Рябцев, директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» під час прес-конференції у прес-центрі «Главкома».

На сьогоднішній день енергетичний регулятор не виконує своїх безпосередніх функцій, як незалежний арбітр. За словами Рябцева цей стан намагатимуться зберегти протягом 6-9 місяців.

«Зараз збираються підписи до зміни закону №1540 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», щодо зменшення кворуму з 4 до 3 осіб. Це означає, що на 6-9 місяців подовжено термін протягом якого регулятор буде перебувати в захопленому стані», - розповідає директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя».За словами директора спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» доказом реалізації такого сценарію є те, що своїм указом №390 президент звільнив не 2 членів комісії повноваження яких закінчилися, а лише одного - Бориса Циганенка.

«Якщо дивитися за сценарієм, то ми прийдемо до невтішного висновку, що саме президентська гілка влади робить усе, щоб зберегти нинішній статус НКРЕКП. Також вона буде намагатися робити це якомога довше», - говорить Рябцев.

На його думку зміна кількості кворуму нівелює роботу НКРЕКП, як колегіального органу.

«Таким чином можна дійти до того, що комісія перетвориться на одноосібний орган. Тобто одна особа буде ухвалювати рішення, які мають велике значення для громадян України. Ми всі є споживачами енергоносіїв. Від ефективності тарифної політики залежить вартість товарів і послуг по всій Україні. Тому від цього залежить добробут кожного українця», - говорить Геннадій Рябцев.

Також він зазначає, що жоден з енергетичних ринків не в змозі самостійно встановити такі ціни й тарифи, які влаштовували б як виробників, так і споживачів.

«Має існувати арбітр, який буде незалежний від будь-яких гілок влади, політичних сил та суб’єктів господарювання. Він має встановлювати на цьому ринку однакові для всіх зрозумілі, стабільні й прозорі правила гри», - говорить директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя».

Пропонуємо переглянути запис прес-конференцію