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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Джонні Депп та російська пропаганда. Українці вкотре потрапили у пастку

glavcom.ua
Агенти Джонні Деппа спростували візит до Росії
фото: entertainmentmetro

Росіяни знову набрехали у своїх новинах

«Джонні Депп привітав росіян» – чергова голосна брехня руссо-ЗМІ, щоб росіяни почувалися не настільки зневаженими.

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Джонні Депп та російська пропаганда. Українці вкотре потрапили у пастку фото 1

Російські ЗМІ щиро і від душі набрехали про «тепле звернення Джонні Деппа до росіян» – а що робити, доводиться якось викручуватись в тотальній санкційній ізоляції і тотальному ж презирстві до нації-агресора.

Насправді в Москві влаштували закритий допрем'єрний показ «Жанни Дюбаррі» (один з продюсерів – росіянин Константін Йолкін) з Деппом в ролі Людовіка XV. І перед фільмом запустили кліп з привітанням від виконавця головної ролі до глядачів із нейтральним завершенням «Бережіть себе і до зустрічі!». Всіх глядачів по всьому світу.

Тобто, це не просто кліп для росіян, в якому не згадано росіян – це навіть не для них кліп. Але російські ЗМІ вже з цього встигли роздути цілих дві скандальні новини:

  1. Джонні Депп привітав росіян – «ура, в нас не всі плюються!». Іноді контекст новини чи й заголовку такий, що виглядає, ніби Депп особисто приїхав до Москви і привітав зі сцени.
  2. Джонні Депп їде до Росії – бо ж прямо сказав в кінці «до зустрічі!». Значить, однозначно їде. Вже навіть вигадали, що це буде восени і Депп гонорар в $5 млн скоротив до $370 тис – так хоче побачити росіян в дикому середовищі мешкання!

Тут пасує хіба найвідоміша цитата з Сумної Коняки-Лаврова: «ДБЛБЛД» (с)

***

Опустимо ту дрібну прикрість, що українські ЗМІ негайно підхопили заголовки з РФ як мінімум про «привітання», якщо не про «візит»... Мають досі таку чудову звичку вторинності – підбирати новини за «старшим братом».

Хоча як можна хоча би не запідозрити якусь підтасовку, коли Депп говорить а) з екрану; б) англійською без жодного слова язиком (як зазвичай робиться з метою піару в кожній країні – чи привітання, чи прощання, чи побажання в 1-2 слова місцевою мовою для підтримки фанатів і покращення продажів); в) жодного слова про Росію чи російських глядачів. Одразу спадає на думку, що звернення не до росіян. Перевірка це негайно і підтверджує. Але, як виявилось, до підозр і перевірок схильні не всі...

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: пропаганда Джонні Депп росіяни

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