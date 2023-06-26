«Вагнерівці» збили Іл-22: що від нього залишилося (відео)

За словами Пригожина, літак збили, бо «дурень ППОшник у колоні збивав все, що літало»

Під час падіння літака загинули 10 членів екіпажу

З'явилося відео, зняте на місці аварії літака Іл-22 Повітряно-космічних сил Росії. Відео опублікував Serge Berezhnoy.

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Під час падіння літака загинули 10 членів екіпажу, йдеться в коментарях російських соцмереж.

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Іл-22 зазвичай використовується ПКС Росії як летючий командний пункт.

«Коли Пригожина вже в штабі ППО запитали навіщо, адже цей літак не завдає ударів, а виконує інші функції, він сказав, що «дурень ППОшник у колоні збивав все, що літало», – розповіла військкор російського Першого каналу Ірина Куксенкова.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили оборони України збили такий літак у квітні 2022 року.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

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Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

За повідомленням пресслужби самопроголошеного президента Білорусі, Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.