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ЗСУ просунулись вглиб на 1,5 км на Мелітопольському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ просунулись вглиб на 1,5 км на Мелітопольському напрямку
фото: Генштаб

Воїни проводять розмінування та аеророзвідку місцевості

Сили оборони на Мелітопольському напрямку просунулися вглиб на 1,5 км. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

«Воїни закріплюються на рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості. Росіяни намагаються відновити втрачені позиції у районі нещодавно звільненої Новодарівки.

Минулої доби на півдні знищено 146 окупантів, 229 поранено, четверо потрапили в полон. Також ЗСУ вразили 15 одиниць озброєння та техніки. Також було знищено склад боєприпасів ворога», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині.

Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. 

Теги: полон розмінування озброєння росіяни

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