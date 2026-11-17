Президент України Володимир Зеленський відзвітував про підготовку до наступної зустрічі в Берліні з європейськими та американськими партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Готуємо обмін військовополонених: це була одна з найважливіших домовленостей тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі. Також сьогодні разом з нашою дипломатичною командою України, керівниками розвідки та СБУ, головнокомандувачем ЗСУ, учасниками перемовин визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами – і форматів з росіянами», – зауважив глава України.

Зеленський зазначив, що Україна передасть американській стороні свої пропозиції щодо обміну та вже підтримує комунікацію через канали розвідки. За його словами, Україна готова досягти результату найближчими тижнями, однак строки реалізації домовленості залежатимуть від позиції Росії та темпів комунікації американської команди з Москвою. Він додав, що учасники наради обговорили параметри звільнення цивільних заручників, яких Росія досі утримує, зокрема тих, хто перебуває в полоні ще з часу до початку повномасштабної війни.

«Третє: була доповідь щодо гуманітарної операції в Олешках і надання допомоги нашим громадянам, які були евакуйовані на підконтрольну територію. Україна запропонувала ще 10 пунктів на тимчасово окупованій території Херсонської і Запорізької областей, які потребують аналогічної гуманітарної операції. Наша команда буде обговорювати це з американськими посередниками», – підкреслив президент.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Також Зеленський наголосив, що США погодили з Росією розширення тристороннього формату переговорів за участю європейських представників. Йдеться про E5 – Велику Британію, Німеччину, Францію, Італію та Польщу, а також Єврокомісію, Європейську раду і НАТО. Президент сказав, що Україна координує свої дії з європейськими партнерами та продовжить працювати над забезпеченням повноцінної участі Європи в переговорах.

«Пʼяте: визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку. Затвердив завдання команді на наступні тижні. Слава Україні!», – підсумував Зеленський.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Водночас помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія не погодила пропозицію щодо розширення формату мирних переговорів з Україною та США. Дату наступного раунду тристоронніх зустрічей також ще не узгодили.

Зауважимо, головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас назвала основні вимоги європейської сторони до Росії на майбутніх мирних переговорах щодо України.