Японія витратить на оборону рекордну суму: готується до агресії Китаю

Витрати охоплять і «нові сфери» оборонної галузі

Уряд Японії планує з 2023 по 2027 рік збільшити витрати на оборону до рекордних 30 трильйонів ієн (близько $263 млрд). Це 6 трильйонів ієн в рік, пише Nikkei.

Якщо такий бюджет схвалять, то витрати на оборонні цілі перевищать ліміт в 1% від ВВП, якого влада намагалася дотримуватися від 1976 року. Поточний середньостроковий оборонний план (з 2019 до 2023 року) передбачає витрати у розмірі 27,5 трлн ієн за п'ятирічку.

Оборонна програма уряду є частиною стратегії Японії щодо зміцнення відносин із США в умовах військової експансії Китаю.

Японія вирішила переглянути бюджет після спільної заяви, опублікованої тодішнім прем’єр-міністром Йошіхіде Суга та президентом США Джо Байденом у квітні 2021 року. Тоді Японія зобов’язалася зміцнювати власний оборонний потенціал у рамках оновлених умов співпраці Японії та США.

Кошти на оборону переважно використають для купівлі нового обладнання, розміщення військ на південно-західних островах поблизу Китаю та Тайваню, а також посилення протиракетної оборони. Уряд країни також планує придбати морський патрульний літак P1 та транспортний літак C2. Кошти також спрямують на розробку винищувачів наступного покоління, які почнуть виготовляти приблизно в 2035 році.

Витрати охоплять і «нові сфери» оборонної галузі. Японія інвестуватиме в супутники, які можуть виявляти запуски ракет із космосу, і в дослідження технологій для боротьби з кібератаками. США, Китай та інші країни вже виділяють великі суми грошей на ці напрямки.

Нагадаймо, група з дев'яти сенаторів США запропонувала надати Україні у 2022 році військову допомогу на $450 млн і закріпити за Росією статус «спонсора тероризму», якщо вона введе війська в Україну. Голова комітету сенатор-республіканець Джим Ріш вирішив представити цю ініціативу у зв'язку із «бездіяльністю» адміністрації президента-демократа США Джо Байдена.

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