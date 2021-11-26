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    Думки вголос

    Зеленський вирішив заявити про недоторканність Єрмака

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    Схоже, що гарант не хоче спілкуватися із незручними журналістами - Зеленський вирішив заявити про недоторканність Єрмака
    Схоже, що гарант не хоче спілкуватися із незручними журналістами
    фото: Офіс президента України

    Президент не хоче болючих питань, тому обрав «теплу ванну»

    За наявною інформацією, пресконференцію в ОП все ж визнали неприйнятно ризикованим форматом. Навіть без стандартно акредитованих журналістів, а тільки з персонально запрошеними, лояльними 30-ма, «персоналом теплої ванної». Але, судячи з усього, Зеленський таки принципово вирішив заявити про недоторканність Єрмака – і що ніхто його не звільнятиме через жодні скандали.

    Формат марафону – по одному питанню на ніс: 30 журналістів, 30 питань, 3 години («Три струны три акорда три раза...», перепрошую за асоціацію).

    Отже, п’ятниця, 12.00. Від піцерії «Автостанція на Подолі» відмовились: їсти в такій атмосфері, це треба мати дійсно сталеві нерви. Тому «пресмарафон» буде на території коворкінгу Creative State of Arsenal (його співвласник Юрій Голик, ексрадник прем'єра Гончарука, є консультантом влади у «Великому будівництві»). Сподіваються на «дружню атмосферу», що «стіни поможуть»?

    Ну і 30 «теплих банщиків» (хто? по суті, з лояльних дійсно лишились хіба «1+1» і ДОМ»; Бацман вже сказала, що запрошення не має, головред «РБК-Україна» Сергій Щербина підтвердив, що його запросили, як і Денис Іванеско, головред «Українських новин»; кажуть, буде хтось від телеканалу «Україна»). Може, чай таки наллють в тому коворкінгу. А, може, й ні.

    ОП хоче повторити одночасно і успішну картинку 10 жовтня 2019-го в кафе Kyiv Food Market (от тільки тоді ще підтримка Зеленського трималась на рівні 66%, хоча вже на очах сповзала: 73% у вересні, 66% в жовтні, 64% на початку листопада 2019-го і лише 52% – в кінці), і щедру та промовисту картинку «підгодовування журналістів з рук» червневих шашликів у парку Залісся цього літа. Ну і зберегти імідж «молодих просунутих» – котрі тісно пов’язані з коворкінгами, кейсами, аджендою і іншими модними словами. Хоча все ж частіше з факапами.

    Тут навіть прогнози робити незручно – і так всім ясно, що прилюдна тепла ванна буде для Зеленського дуже некомфортною. 5 хвилин на одну відповідь в таких умовах – це неймовірно довго і неприємно. Але Зеленський певен, що Єрмак того вартий. Або як мінімум в цьому впевнений Єрмак.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Володимир Зеленський Україна президент журналіст
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    Зеленський вирішив заявити про недоторканність Єрмака