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    Зеленський змінив локацію пресмарафону – ЗМІ

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    За інформацією видання, співвласник локації&nbsp;&ndash; консультант &laquo;Великого будівництва&raquo; Юрій Голік - Зеленський змінив локацію пресмарафону – ЗМІ
    За інформацією видання, співвласник локації – консультант «Великого будівництва» Юрій Голік
    фото: PavlovskyNEWS

    Зеленський проведе завтра тригодинний пресмарафон

    Офіс президента вибрав іншу локацію для пресмарафону президента Володимира Зеленського, який відбудеться завтра, 26 листопада. Йдеться про коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро «Арсенальна», інформує PavlovskyNews.

    «Це місце значно краще за місткістю для такого заходу, ніж піцерія на Подолі», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією видання, співвласник локації – консультант «Великого будівництва» Юрій Голік.

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    Зеленський змінив локацію пресмарафону – ЗМІ
    Зеленський змінив локацію пресмарафону – ЗМІ
    Зеленський змінив локацію пресмарафону – ЗМІ

    Раніше повідомлялося, що пресмарафон президента України Володимира Зеленського начебто відбудеться у столичній піцерії «Автостанція» на Подолі. Зазначається, що до участі в цьогорічному заході запрошені журналісти лише із 30 ЗМІ.

    Зазначимо, що Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.

    Додамо, що напередодні у ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Зеленський та Єрмак для святкування використали гелікоптери рятувальників як таксі.

    Глава МВС заявив, що використання гелікоптерів посадовцями – це «звичайна практика»

    Раніше стало відомо, що Єрмак відсвяткував день народження із Зеленським на Прикарпатті.

    До слова, 21 листопада активісти на Банковій поставили ультиматум Зеленському щодо Єрмака.

    Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство.

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    Теги: ЗМІ Володимир Зеленський президент Офіс президента
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    Зеленський змінив локацію пресмарафону – ЗМІ