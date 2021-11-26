Зеленський не виріс з вертольотів, замків та ескортів

Вседозволеність – річ смачна

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Есть такое устаревшее слово и нестареющее понятие – нувориш.

Нуово риш. Богатей.

Новые деньги, недавно разбогатевший, если кто не знает суть термина.

В далеком 1990 году, когда выходцы из СССР были еще относительной диковинкой для цивилизованного мира, будучи в славном городе Сиэттле я попал в дом представителя старых денег. Ну, как старых? По американским понятиям – состоянию семьи лет под 200. Не то, чтобы приплыли в Штаты на «Мэйфлауэре», но весьма близко по годам.

И бизнес такой стремный, не пацанский по нашим понятиям – не нефть, газ, металлы или оружие, а фабрика изготавливающая кабинетные рояли.

Поместье красивое до боли в глазах, несчетное число акров, изумрудного цвета трава, вдалеке пасутся лошади, просторный дом, стекло-дерево-камень без лепнины и ангелочков, обставленный с невероятным вкусом...

Хозяин в джинсах и банальной клетчатой рубеже поверх базовой футболки - улыбчивый, терпимый к нашему пещерному инглишу, к разинутым в удивление ртам. Мы привезли в США футбольный клуб Днепр, футболисты - народ простой, не всегда воспитанный.

Я увидел стоящий изящный рояль с открытой крышкой, сел и начал что-то наигрывать... Не Мурку, конечно, но и не Брамса – что-то из эстрады и корявенько. Оглянулся, сзади стоит хозяин. Я с извинениями встал.

– Продолжайте, – успокоил меня он.

И хитро улыбнулся.

– Вам будет приятно, наверное... на этом рояле играл Ростропович...

Не помню его фамилии и марку роялей не помню. Но очень хорошо врезалась в память манера поведения: отсутствие спеси, и показной роскоши.

В 90-е годы мне довелось увидеть много быстро разбогатевших соотечественников. Очень быстро разбогатевших. Иногда настолько, что обладатель поместья в Сиэттле им и в подметки не годился бы.

Пройдя уровень сауны, паленного бухла, блядей и ворованных БМВ, они быстро выходили на просторы длинных кокаиновых дорожек, дорогих эскортниц и заказных мерседесов последних моделей, заказанных прямо с завода.

И при этом оставались жадными, ограниченными хамами, презирающими окружающих и вытирающими ноги о всех, кто ниже по рангу и состоянию.

Быстрые деньги, ничего не поделаешь.

Вертолеты, самолеты, дни рождения с обедами и на царской посуде в средневековых замках, ванны из Вдовы Клико или Кристалла, официанты, наряженные лакеями, лакействующее окружение, гнущее спины при подношение подарков...

А попробуют не согнуть – барин затравит!

Потрясающая самоуверенность, плохое образование, недостаток воспитания, жадность и презрение к окружающим в сочетании с большими деньгами - гремучая смесь.

Вседозволенность вещь вкусная. Одно дело говорить: эскорты – нах@й! А другое дело реально ездить без эскортов, когда нет прямой необходимости.

И не летать на вертолетах МЧСа по своим личным делам, даже если очень надо на юбилей.

И понимать, когда можно гулять юбилей с медведями, а когда не стоит. Ну, не ко времени. Можно выпить с друзьями, но без купеческого размаха. Тем более, когда у половины страны на тебя крапивница. И даты получились неподходящими – или скорбеть официально, или фейерверки в горах запускать - совместить не получится.

Нынешняя власть наработала себе на цугцванг. В чем-то она виновата сама, что-то ей организовали недоброжелатели, но, если брать в целом, ничего особенного не происходит. Каждую власть в Украине атаковали с момента окончания выборов и до самого ухода. Это у нас национальный вид спорта.

Надо уметь лавировать, договариваться, искать компромиссные решения. Это политика, а не эстрадная тусовка, хотя обстановка чем-то схожа.

Ринат Леонидович - не ангел, родился без золотой ложки во рту и имеет некоторые особенности в биографии, оказавшие большое влияние на формирование характера и методов работы. Он договороспособен, если перед ним не стучать тем самым местом по роялю. А если начинаешь стучать, то не обессудь. Он тоже нувориш, но выживший, сохранивший и преумноживший свое состояние, а это дорогого стоит. В сравнении с нынешними, Ахметов – это уже старые деньги.

Делать ему «козу» – стратегический просчет. Брать его на испуг худшая тактика из всех.

Любая ошибка теперь будет выставлена всеобщее обозрение, прокомментирована, увеличена до подходящих размеров и отлита в бетоне .

Ты этого хотел, Жорж Данден? Накося-выкуси!

Хуже всего, что страну будет лихорадить. Страдать о этого будет не Ринат Леонидович и не Зеленский с юбилярами, а экономика, курс гривни и наша репутация.

С Путиным у ворот – это как раз то, что доктор прописал, чтобы окочуриться всем миром.

Но людям, которые не выросли из вертолетов, замков и эскортов, на это наплевать.

Боюсь, что для превращения из нуово риш в олд мани у них не останется ни времени, ни возможности.

Джерело: блог Яна Валетова

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