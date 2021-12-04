Ціни на свинину в Україні: експерти налякали прогнозом
Очікувати, що витрати на свинину до святкового столу «впишуться» у торішній бюджет, не варто
«Упродовж листопада кілограм свинини в середньому коштував 131 грн/кг. Це на 1% чи 1,3 грн/кг дешевше за середній показник у жовтні», – йдеться в повідомленні.
Проте динаміка зниження вартості залежала від виду напівфабрикату цього виду м’яса. Загалом зменшення ціни варіювалось від 0,7% до 2,5%.
Разом з тим, закупівельні ціни на свинину живою масою порівняно з минулим місяцем впали на майже 7% – склали в середньому 44,4 грн/кг ж. м. з ПДВ.
Експерти спрогнозували, що до новорічних свят цінових максимумів на свинину не буде.
«Очікувати, що витрати на свинину до святкового столу «впишуться» у торішній бюджет, не варто. Проте, ймовірно, цінники на цей вид м’яса у торгівельних мережах будуть на рівні кінця вересня – першої половини жовтня», – зазначили вони.
Нагадаємо, за вісім місяців 2021 року Україна імпортувала 21,2 тис. т свинини, що у грошовому еквіваленті на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.