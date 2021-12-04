Ціни на свинину в Україні: експерти налякали прогнозом

У листопаді кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні

Очікувати, що витрати на свинину до святкового столу «впишуться» у торішній бюджет, не варто

У поточному році роздрібні ціни на свинину у листопаді були нижче, ніж у жовтні. Про це повідомила пресслужба Асоціації «Свинарі Україн».

«Упродовж листопада кілограм свинини в середньому коштував 131 грн/кг. Це на 1% чи 1,3 грн/кг дешевше за середній показник у жовтні», – йдеться в повідомленні.

Проте динаміка зниження вартості залежала від виду напівфабрикату цього виду м’яса. Загалом зменшення ціни варіювалось від 0,7% до 2,5%.

Разом з тим, закупівельні ціни на свинину живою масою порівняно з минулим місяцем впали на майже 7% – склали в середньому 44,4 грн/кг ж. м. з ПДВ.

Експерти спрогнозували, що до новорічних свят цінових максимумів на свинину не буде.

«Очікувати, що витрати на свинину до святкового столу «впишуться» у торішній бюджет, не варто. Проте, ймовірно, цінники на цей вид м’яса у торгівельних мережах будуть на рівні кінця вересня – першої половини жовтня», – зазначили вони.

Нагадаємо, за вісім місяців 2021 року Україна імпортувала 21,2 тис. т свинини, що у грошовому еквіваленті на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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