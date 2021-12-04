  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Ціни на свинину в Україні: експерти налякали прогнозом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У листопаді кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні - Ціни на свинину в Україні: експерти налякали прогнозом
    У листопаді кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні

    Очікувати, що витрати на свинину до святкового столу «впишуться» у торішній бюджет, не варто

    У поточному році роздрібні ціни на свинину у листопаді були нижче, ніж у жовтні. Про це повідомила пресслужба Асоціації «Свинарі Україн».

    «Упродовж листопада кілограм свинини в середньому коштував 131 грн/кг. Це на 1% чи 1,3 грн/кг дешевше за середній показник у жовтні», – йдеться в повідомленні.

    Проте динаміка зниження вартості залежала від виду напівфабрикату цього виду м’яса. Загалом зменшення ціни варіювалось від 0,7% до 2,5%.

    Разом з тим, закупівельні ціни на свинину живою масою порівняно з минулим місяцем впали на майже 7% – склали в середньому 44,4 грн/кг ж. м. з ПДВ.

    Експерти спрогнозували, що до новорічних свят цінових максимумів на свинину не буде.

    «Очікувати, що витрати на свинину до святкового столу «впишуться» у торішній бюджет, не варто. Проте, ймовірно, цінники на цей вид м’яса у торгівельних мережах будуть на рівні кінця вересня – першої половини жовтня», – зазначили вони.

    Нагадаємо, за вісім місяців 2021 року Україна імпортувала 21,2 тис. т свинини, що у грошовому еквіваленті на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

    Читайте також:
    Теги: бюджет ціни ПДВ мясо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ціни на свинину в Україні: експерти налякали прогнозом