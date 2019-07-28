Новій владі України варто зробити паузу і ми побачимо, як щось пливе Москвою-рікою...

Ми все робимо правильно - і блокаду, і незакупки газу від Газпрому! Так тримати!

Путін знову увімкнув свій кумівський репродуктор в Україні. І знову на тему енергетики. Вопрошаєть «Что делать?». І тут же дає відповіді-рекомендації: «Снять наконец экономическую блокаду с неконтролируемых территорий Донбасса, это позволит решить проблему обеспечения Украины углем. И признать, что альтернативы закупкам российского газа нет. Пора договариваться», — подчеркнул Виктор Медведчук.

По суті це директива Пу для ОПЗЖ «Шевелитесь, с*ки, нагибайте своих дебилов, чтобьі бьістро снимали блокаду, а иначе без закупок угля капец ДНР, ЛНР наступит! Бьістрее решайте с газом, а не то гавкнется Газпром. Нам денег не хватает, Газпром сильно поиздержался на потоках! Да, и последнее - если будете и дальше жевать сопли, Оксана больше ничего не получит!»

Значить, ми все робимо правильно - і блокаду, і незакупки газу від Газпрому! Так тримати!

Заворушення в Москві та масштабні лісові пожежі в Сибіру, що котяться до Поволжя, пручання Бацьки Кремлю, брудна нафта в російських трубах, яка «чудотворним образом» знову і знову в них з'являється та багато чого іншого підказують новим можновладцям у Києві: «Зробіть паузу, з'їжте Твікс.... і ви побачите, як щось пливе Москвою-рікою...»

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»