  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Михайло Гончар

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Новій владі України варто зробити паузу і ми побачимо, як щось пливе Москвою-рікою...

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

    • Розсилка
    Новій владі України варто зробити паузу і ми побачимо, як щось пливе Москвою-рікою...

    Ми все робимо правильно - і блокаду, і незакупки газу від Газпрому! Так тримати!

    Путін знову увімкнув свій кумівський репродуктор в Україні. І знову на тему енергетики. Вопрошаєть «Что делать?». І тут же дає відповіді-рекомендації: «Снять наконец экономическую блокаду с неконтролируемых территорий Донбасса, это позволит решить проблему обеспечения Украины углем. И признать, что альтернативы закупкам российского газа нет. Пора договариваться», — подчеркнул Виктор Медведчук.

    По суті це директива Пу для ОПЗЖ «Шевелитесь, с*ки, нагибайте своих дебилов, чтобьі бьістро снимали блокаду, а иначе без закупок угля капец ДНР, ЛНР наступит! Бьістрее решайте с газом, а не то гавкнется Газпром. Нам денег не хватает, Газпром сильно поиздержался на потоках! Да, и последнее - если будете и дальше жевать сопли, Оксана больше ничего не получит!»

    Значить, ми все робимо правильно - і блокаду, і незакупки газу від Газпрому! Так тримати!

    Заворушення в Москві та масштабні лісові пожежі в Сибіру, що котяться до Поволжя, пручання Бацьки Кремлю, брудна нафта в російських трубах, яка «чудотворним образом» знову і знову в них з'являється та багато чого іншого підказують новим можновладцям у Києві: «Зробіть паузу, з'їжте Твікс.... і ви побачите, як щось пливе Москвою-рікою...»

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія ДНР ЛНР Газпром Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат України

    Андрій Ілларіонов
    Андрій Ілларіонов

    Економіст

    Костянтин Боровой
    Костянтин Боровой

    Російський політик

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ