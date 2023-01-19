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Ганна Гопко Голова правління Мережа захисту національних інтересів «ANTS», співзасновниця ICUV – міжнародного центру перемоги України, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах VIII скликанн

Японія має зробити все для ядерної безпеки світу, захистивши Україну

glavcom.ua
«Японія, яка пережила Хірошіму і Нагасакі, має моральне право апелювати і до МАГАТЕ»
фото з відкритих джерел

Японія, яка пережила Хірошіму і Нагасакі, має моральне право апелювати і до МАГАТЕ, вимагаючи тиску на Росію

Для України надважливо, щоб під час головування Японії в G7 відбулася історична перемога України. І Японія має взяти на себе відповідальність для координації по зброї, по економічному тиску на агресора, по допомозі Україні.

Для нашої країни, яка здала третій у світі ядерний потенціал  важливо, щоб японці, маючи певне моральне право апелювали до світу, тому, що Росія продовжує ядерний шантаж. А це не тільки про потенційні загрози застосування ядерної зброї. Це ще і про те, що відбувається на Запорізькій АЕС. Це і про нові загрози наступу з Білорусі. Україна для ядерного нерозповсюдження зробила дуже багато. І що натомість отримала? Вагання цивілізованого світу! Ми бачимо коли починається конкуренція. То наші друзі-поляки кажуть, що дадуть танки, то британці, то вже американці. Ми не це чекаємо. Ми чекаємо єдності. Чекаємо, коли нарешті вся зброя, яка нам необхідна для звільнення територій буде в Україні.

Якби Україна отримала вчасно достатню кількість зброї, то можна було б уникнути багатьох терористичних актів з боку Росії, у тому числі і ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Конституція Японії забороняє, щоб сили оборони Японії застосовували за межами країнами і обмежує військові можливості військово-технічної співпраці. Тому ми кажемо про лідерство Японії для ядерної безпеки світу, для протидії енергетичному шантажу. Я дуже сподіваюся, що будуть пришвидшені ті кроки, які є запізнілими уже в часі. Бо на 11 місяці геноциду, коли вже триває 10-й рік  агресія ми далі говоримо про загрозу нового наступу замість того, щоб говорити, що Росія уже задихається від санкцій. Тому тут теж розглядають посилення санкцій. Але ще одне важливе питання – конфіскації. Для цього треба визнати Росію державою-спонсором тероризму. Тому що держави-терористи не мають суверенного імунітету, і з ними поводять себе відповідно.

Спільний досвід впливу ядерної технології, що отримали Японія та Україна (остання – у випадку Чорнобиля), може стати основою також для спільних дій на міжнародній арені. Ми з Японією маємо хороші відносини. Готується саміт. Сподіваюся, що президент України візьме у ньому участь і що буде до саміту візит прем’єра Японії в Україну.

На жаль, війна в Україні ще далека від свого завершення, і десятки міст досі піддаються бомбардуванням та руйнації. Світ має дати конкретно по руках Росії через ядерний шантаж. Саме тому Японія, яка пережила Хірошіму і Нагасакі, має моральне право апелювати і до МАГАТЕ, вимагаючи тиску на Росію для того, щоб відбулося виведення російських військ із Запорізької АЕС. І щоб відбулося покарання там, де наші партнери вагаються. Ми тут якраз апелюємо: беріть відповідальність і лідерство, бо завтра інші ядерні держави такі як Північна Корея, Китай будуть використовувати той самий метод. Цього категорично не можна допустити. Ніколи.

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Теги: росія МАГАТЕ Україна Північна Корея агресія Китай саміт Японія зброя шантаж

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