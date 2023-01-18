Японія готує для України пакет допомоги

Японія готує комплексний план для підтримки України, але представить його у відповідний час

У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України. Японія готує комплексний план для підтримки України і представить його у «відповідний час». Таку думку висловив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, повідомляє Japan Today.

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«Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретний план щодо підтримки України різними способами. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи про підтримку України і є ключовим її учасником», – зазначив Курт Кемпбелл.

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда уже висловився про важливість протистояти російській агресії в Україні, бо якщо Путін досягне успіху, такі події можуть відбутись в інших частинах світу, зокрема, в Азії. «Безпека Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільні», – Фуміо Кішіда.

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Нагадаємо, Японія вже виділила Україні понад $1,6 млрд допомоги, і може стати одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відбудови нашої країни.