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Японія готує для України пакет допомоги

Ірина Глотова
glavcom.ua
Японія готує для України пакет допомоги
Японія надасть Україні пакет допомоги
www. insidernews.info

Японія готує комплексний план для підтримки України, але представить його у відповідний час

 

У прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди є план дій, і він уже активно займається проблемами України. Японія готує комплексний план для підтримки України і представить його у «відповідний час». Таку думку висловив координатор Білого дому в Індо-Тихоокеанському регіоні Курт Кемпбелл у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень, повідомляє Japan Today

«Я повністю очікую, що у відповідний час Японія представить конкретний план щодо підтримки України різними способами. Вони беруть активну участь у багатьох дискусіях контактної групи про підтримку України і є ключовим її учасником», – зазначив Курт Кемпбелл. 

Раніше прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда уже висловився про важливість протистояти російській агресії в Україні, бо якщо Путін досягне успіху, такі події можуть відбутись в інших частинах світу,  зокрема, в Азії. «Безпека Європи і Азіатсько-Тихоокеанського регіону нероздільні», – Фуміо Кішіда.

Нагадаємо, Японія вже виділила Україні понад $1,6 млрд допомоги, і може стати одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відбудови нашої країни.

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Теги: міністр Японія путін безпека допомога ЗСУ зброя

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