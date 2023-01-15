Японія зіграє ключову роль у відбудові України – посол

У найбільших японських компаніях створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України

Японія, яка вже виділила Україні понад $1,6 млрд допомоги, може стати одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відбудови нашої країни. Таку думку висловив в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки» посол України в Японії Сергій Корсунський.

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«Цього року Японія головує в «Групі Семи» і ми розраховуємо, що вона стане лідером з формування фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія зіграє ключову роль», – сказав дипломат.

За його словами, у найбільших японських компаніях створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України.

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«А Японія – це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю, що саме в таких масштабних проєктах Японія відіграватиме ключову роль», – підкреслив посол.

Він також зазначив, що Японія одразу від початку повномасштабної російської агресії стала на бік демократичного світу і приєдналася до всіх санкцій, які ввели країни G7 та ЄС. Загалом станом на сьогодні допомога Японії нашій країні оцінюється в $1,6 млрд. Однак, за словами посла, це лише офіційна частина, насправді ж вона є значно більшою.

Нагадаємо, японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв’язаній Росією війні.

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До слова, Канада та Японія домовились сприяти підтримці України: деталі. Політики країн підтримуватимуть тісну співпрацю між членами G7 з метою засудження російської агресії.

Крім того, Україна отримає підтримку в енергетичній та продовольчій безпеці. Макрон: Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ.

Зауважимо, уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову України вже зараз – названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло.