Головна Світ Політика
search button user button menu button

Японія зіграє ключову роль у відбудові України – посол

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Японія зіграє ключову роль у відбудові України – посол
Сергій Корсунський – посол України в Японії
фото з відкритих джерел

У найбільших японських компаніях створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України

Японія, яка вже виділила Україні понад $1,6 млрд допомоги, може стати одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відбудови нашої країни. Таку думку висловив в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки» посол України в Японії Сергій Корсунський.

«Цього року Японія головує в «Групі Семи» і ми розраховуємо, що вона стане лідером з формування фонду відбудови України, який вже створений Світовим банком, і де, я думаю, Японія зіграє ключову роль», – сказав дипломат.

За його словами, у найбільших японських компаніях створені спеціальні робочі групи й підрозділи, які займаються вивченням питання відбудови України.

«А Японія – це швидкісні потяги, це мости, шляхопроводи, інфраструктура, надсучасне виробництво автомобілів, і металургія. Я вірю, що саме в таких масштабних проєктах Японія відіграватиме ключову роль», – підкреслив посол.

Він також зазначив, що Японія одразу від початку повномасштабної російської агресії стала на бік демократичного світу і приєдналася до всіх санкцій, які ввели країни G7 та ЄС. Загалом станом на сьогодні допомога Японії нашій країні оцінюється в $1,6 млрд. Однак, за словами посла, це лише офіційна частина, насправді ж вона є значно більшою.

Нагадаємо, японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – Японія оголосила про передачу Україні екстреної допомоги.

Раніше повідомлялося, що міністерство закордонних справ Японії підтвердило загибель свого громадянина, який воював на боці України у розв’язаній Росією війні.

До слова, Канада та Японія домовились сприяти підтримці України: деталі. Політики країн підтримуватимуть тісну співпрацю між членами G7 з метою засудження російської агресії.

Крім того, Україна отримає підтримку в енергетичній та продовольчій безпеці. Макрон: Японія та Франція допоможуть Україні впоратися з наслідками вторгнення РФ.

Зауважимо, уряд спрямував перші 465 млн грн, аби розпочати відбудову України вже зараз – названо перші міста, де будуть відновлювати знищене росіянами житло.

Читайте також: Репарації є! Як Україна розкуркулює пособників Путіна
Теги: Японія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Японія зіграє ключову роль у відбудові України – посол
Японія зіграє ключову роль у відбудові України – посол
Експрезидентка Литви назвала одну з причин війни в Україні
Експрезидентка Литви назвала одну з причин війни в Україні
Обстріл Дніпра: США відреагували на влучання російської ракети у багатоповерхівку
Обстріл Дніпра: США відреагували на влучання російської ракети у багатоповерхівку
Війна в Україні вплине на майбутнє Азії – прем'єр Японії
Війна в Україні вплине на майбутнє Азії – прем'єр Японії
В Ердогана заявили про намір домагатися «локального припинення вогню» в Україні
В Ердогана заявили про намір домагатися «локального припинення вогню» в Україні
Прем’єрка Молдови відреагувала на ракетну атаку Росії
Прем’єрка Молдови відреагувала на ракетну атаку Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
92K
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
70K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
43K
Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети
32K
В Україні масштабна повітряна тривога
28K
Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту