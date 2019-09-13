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    Думки вголос

    Україна має підтримувати поневолені народи Російської Федерації

    • Ганна Гопко

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Україна має підтримувати поневолені народи Російської Федерації

    На території російської імперії знищується ерзянський народ. Мова, культура та національна ідентичність під тиском та знищенням

    Маю велику честь бути присутнім на складенні присяги Інязором ерзянського народу.

    Це перший випадок в новітній історії ерзянського національного руху, коли
    ерзя підтримали на посаду Інязора людину, що перебуває за межами Російської
    Федерації. З огляду на суспільно-політичні переконання і участь Інязора в Революції
    Гідності та в російсько-українській війні – проведення церемонії складання присяги з території Республіки Мордовія (РФ) було перенесено до України.

    Е́рзя, ерзя́ни — угро-фінський народ. Мова — ерзянська фіно-волзької підгрупи уральської сім'ї. Ерзя мешкають в басейні річок Мокша і Сура, а також Волги і Білої.

    На території російської імперії цей народ знищується. Мова, культура та національна ідентичність під тиском та знищенням.

    Україна як вільна держава підтримує поневолені народи Російської Федерації.

    Джерело: блог Ганни Гопко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія мова культура
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