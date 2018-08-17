Путін має сидіти на лаві підсудних, а не розважатися на весіллі глави австрійської дипломатії

Ганна Гопко Народний депутат України

Ганна Гопко

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Присутність путіна на церемонії весілля - це ще один сигнал-удар по європейським цінностям

18 серпня серед гостей на весіллі Глави Австрійськоі дипломатіі буде й путін - той, чиє місце на лаві підсудних.

Його участь у весіллі дискредитує Австрію як нейтральну державу, яка може бути посередником в Україні.

Присутність путіна на церемонії весілля - це ще один сигнал-удар по європейським цінностям: коли під ризиком смерті через голодування знаходяться політв’язні Кремля як Сенцов, Балух; щодня відбуваються тортури над українцями на окупованих територіях і міжнародні експерти як Червоний хрест не мають доступу до них; коли на Сході України щодня тривають обстріли, бо путін не виконує домовленостей і нема перемир’я.

Путін мав би сидіти на лаві підсудних також і через злочини як MH17, Алеппо, Солсбері

Джерело: блог Ганни Гопко

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