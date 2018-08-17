  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ганна Гопко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Путін має сидіти на лаві підсудних, а не розважатися на весіллі глави австрійської дипломатії

    • Ганна Гопко

      Народний депутат України

    • Розсилка
    Путін має сидіти на лаві підсудних, а не розважатися на весіллі глави австрійської дипломатії

    Присутність путіна на церемонії весілля - це ще один сигнал-удар по європейським цінностям

    18 серпня серед гостей на весіллі Глави Австрійськоі дипломатіі буде й путін - той, чиє місце на лаві підсудних.

    Його участь у весіллі дискредитує Австрію як нейтральну державу, яка може бути посередником в Україні.

    Присутність путіна на церемонії весілля - це ще один сигнал-удар по європейським цінностям: коли під ризиком смерті через голодування знаходяться політв’язні Кремля як Сенцов, Балух; щодня відбуваються тортури над українцями на окупованих територіях і міжнародні експерти як Червоний хрест не мають доступу до них; коли на Сході України щодня тривають обстріли, бо путін не виконує домовленостей і нема перемир’я.

    Путін мав би сидіти на лаві підсудних також і через злочини як MH17, Алеппо, Солсбері

    Джерело: блог Ганни Гопко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Австрія Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ