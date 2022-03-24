Правило двух стін. Рятувальники дали важливу пораду (відео)

Проста інформація, яка дозволить зберегти життя

Багато українців, на жаль, змушені жити в страху через можливі обстріли.

Спеціально для них рятувальники нагадали про правило двух стін.

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, розташованому за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі немає місця, лишайтеся біля опірних стін − вони витримають.

«Це варто знати, адже ворог підступно обстрілює житлові будинки і тоді навіть власна домівка може стати смертельною пасткою

Зберігайте і поширюйте», − повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

На відео можна побачити будівлю відділку поліції після прямого потрапляння російського снаряду. На будівлі немає даху та другого поверху.