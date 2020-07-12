Хабаровський «бунт» як вісник звільнення Росії від путінізму

Народний бунт в Росії

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Стихийный выход 35 тысяч (или больше?) людей на улицы Хабаровска — последнее «китайское» предупреждение Путину и всем его кремлевским сотоварищам. Просто если в Кремле или путинском бункере снова ничего не поймут — скорой беды уже не избежать. Итак, что должны понять из урока хабаровского «бунта» властьпредержащие и российское общество?

Путинский режим уже довел страну до точки кипения. Народ зол, раздражен, обнищал и не видит никакой перспективы для себя в ближайшем будущем. Достало всё: ложь с телеэкранов, произвол чинуш и силовиков, борьба за ВЫЖИВАНИЕ, бесконечная череда коррупционных скандалов, несбывшиеся надежды. До смерти надоел (есть и более точное, но непечатное слово) сам Путин, «герой» ежедневных передач по всем каналам, говорящий одно и то же многие годы. Однако от его слов ничего в стране не меняется, а лишь становится хуже! Позорное «обнуление» и постыдное цепляние за власть в сочетании с корона-нефте-прочим-кризисом окончательно уничтожили веру в президента и последние остатки его имиджа. А нарастающая политическая неадекватность «нацлидера» (даже постановочные интервью, и те перестали показывать из-за негативного эффекта), отрыв от реальности (чего только стоят его встречи с одними и теми же ФСО-шниками, переодевающимися то в рыбаков, то врачей, то геологов!) превратила его из крутого «мачо» в мрачного и отставшего от поезда прогресса «дедушку», говорящего все более странные и чудные вещи.

Вконец ох...шие (вот нет никакого другого синонима этому слову в русском языке!) от вседозволенности и безнаказанности силовики уже настолько настроили против себя народ, что он с трудом удерживается от «ответки» на их неслыханную жестокость и действия за гранью не только закона и справедливости, но и здравого смысла.

События, а по большому счету — НАРОДНЫЙ БУНТ в Хабаровске — четко показал всем нам, как будет развиваться кризис власти в России. Сперва начнется «буза» в регионах, где народ более обездоленный, обозленный на «сытую» Москву, на жирующих столичных чинуш. Силовики в регионах тоже не могут действовать так жестко и без оглядки, как в 12 миллионной Москве. Потому что эти силовики там живут со своими семьями, и просто безнаказанно размозжить голову соседа дубинкой или сломать ему, лежащему на тротуаре, ногу, как это происходит в Москве, не получится. Вот почему в регионах на улицах свободы даже больше, чем в Москве, куда накануне любого массового митинга стягивают для подкрепления ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ полицаев и «гвардейцев» из соседних областей.

Хабаровск продемонстрировал, что по накопившимся предпосылкам страна, в целом, к стихийным бунтам готова. Власть ненавидят все сильнее, рейтинги Путина, на которых годами держалась вся его коррумпированная и ни на что иное не годная «вертикаль», неумолимо катятся вниз. Но надо понимать, что наш народ живет не умом, а...сердцем! Даже когда он объективно готов выйти на улицу, ему нужна сильная эмоция. Вспомните 2011 год. Почему люди вышли? Просто они сильно обиделись на Путина за «рокировку», а потом еще впервые увидели воочию, как шельмуют результаты их голосования.

Вы думаете, люди в Хабаровске вышли за арестованного Фургала?! Ничего подобного! Народ давно не верит губернаторам, министрам, мэрам. Даже злорадствует, когда на них надевают наручники и отнимают награбленное. Но в Хабаровске «по беспределу» арестовали того губернатора, которого они сами выбрали вместо кандидата от опостылевшей «Единой России» и Москвы; именно это обстоятельство задело людей за живое. Десятки тысяч «разгневанных горожан» вышли от злости и обиды на Путина, на московских обнаглевших силовиков, на продажных едроссовских чинуш. И самое главное: в Хабаровске политический протест был направлен против Путина лично, против его вечного сидения в Кремле. Против президента, виновного в нищете, безработице, росте цен и сложившейся безнадеге! Надеюсь, все обратили внимание на главный лозунг народного схода «Путина — в отставку!»? И это еще пока очень цивилизованно и мягко сказано. Но в умах миллионов уже произошел тектонический сдвиг общественного сознания: во всем виноват Путин. Не Чубайс, не 90-ые, не Правительство или даже голимая ЕР. Виноват Путин, и он ДОЛЖЕН УЙТИ! Вот основной урок Хабаровского мирного «бунта». И, поверьте, теперь это теперь станет ГЛАВНЫМ ТРЕНДОМ всего политического и нарастающего СОЦИАЛЬНОГО протеста. Власть Путина и его ставленников в народе начинают все больше презирать и даже ненавидеть; ее ставленников уже освистывают на стадионах и концертах, и скоро это станет регулярным и массовым явлением.

Чем может ответить народу «обнуленный» президент? «Пряники» для народа у него уже кончились, но еще остался «кнут»: вооружённые до зубов силовики и репрессивный механизм. Рискнет ли Путин применить свои вооруженные отряды против накапливающего злость народа? Я бы на его месте не рисковал: так можно повторить судьбу ряда диктаторов современного мира, уже совершавших подобную ошибку.

Хабаровский «бунт» показал: народ действительно устал от Путина, его власти, устал ждать «смены караула», устал терпеть творимый в стране бардак и беспредел и надеяться на лучшее. Он на взводе, и любая сильная эмоция способна вызвать массовый народный взрыв. Вот почему требование «Путин должен уйти!» (Путина в отставку!) становится самым актуальным и объединяющим лозунгом всех сил, выступающих за новую Россию ПОСЛЕ ПУТИНА. Ну, а Путин… действительно должен уйти, ведь, похоже, для него это единственный разумный выход отвратить страну от распада, а народ от братоубийственного конфликта. В Кремле стоит серьезно задуматься над таким сценарием, а не жить «под собой не чуя страны!» Пока не пролилась народная кровь!

Джерело: Эхо Москвы

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