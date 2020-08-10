Хочете знати, яким буде майбутнє Росії? Подивіться на Білорусь

Міжнародна ізоляція, мракобісся, середньовічні звичаї...

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Хотите знать, каким будет будущее России? Посмотрите на Беларусь.

Полностью уничтоженные выборы. Фальсификация ЛЮБЫХ итогов «как надо»: Лукашенко набрал 10%, оппонент — 80, но цифры тупо перевернули местами. Власть без поддержки народа, удерживаемая исключительно на штыках ОМОНа, массовых репрессиях, жестоких расправах, крови на улицах и площадях.

Гонения на все передовое и прогрессивное. Упадок экономики, социальной сферы, науки, искусства. Полная деградация государства и системы управления, тотальная коррупция и воровство, бесправие и стабильное обнищание миллионов на фоне бравурной пропаганды и бесконечного должностного вранья.

Международная изоляция и дружба с самыми отвратными и мерзкими режимами на свете. Мракобесие, средневековые нравы, бегство из страны умов и капиталов.

То, что мы видим сегодня в Минске и других городах Беларуси — это путинский сценарий 2021 (выборы в Госдуму) и 2024 (если обнуленный Путин сумеет сохраниться в кресле диктатора до этого времени). Нравится Вам такая страна?

Если нет, то тогда сопротивляйтесь. И поймите одно: каждый последующий день при власти Обнуленного БУДЕТ ХУЖЕ предыдущего. Это закон всех гниющих и смердящих диктатур. У них нет будущего, но своим трупным ядом они способны отравить и Ваше будущее. А также привести страну к распаду и полному краху. Этим они и опасны.

Джерело: Эхо Москвы

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