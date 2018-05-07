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    Думки вголос

    Протестні акції в Росії: ескалація насильства завжди призводить до радикалізації протесту

    На Росію вже найближчим часом чекає розгул стихійних розправ
    Мовою оригіналу После запредельной жестокости разгона протестующих 5 мая и привлечения к расправам «казаков» и прочих погромщиков можно много говорить об очередном «дне» морали и нравственности режима, которое он не успевает обновлять. Только это уже никому не интересно, если
    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Сьогодні, 22:08
    • Розсилка

    На Росію вже найближчим часом чекає розгул стихійних розправ

    Мовою оригіналу

    После запредельной жестокости разгона протестующих 5 мая и привлечения к расправам «казаков» и прочих погромщиков можно много говорить об очередном «дне» морали и нравственности режима, которое он не успевает обновлять. Только это уже никому не интересно, если только не заключать пари: а есть ли вообще такая подлость, на которую не способна нынешняя власть? Боюсь, что ставящий на конечный предел аморальности властьпредержащих всегда будет в проигрыше. Просто режим деградирует быстрее, чем мы думаем.

    Но все же многие годы Кремлем сохранялась грань, за которую он пытался всячески не заходить: сохранение за государством монополии на насилие. Даже убийство Немцова — скорее исключение, чем тенденция. Но, похоже, скоро и этому конец: 5 мая впервые открыто, массово, рука об руку с «официалами» разгоняли и избивали протестующих платные наемники (под видом «казаков») и боевики, которых ранее власть употребила в Украине и в других «горячих точках». Словом, режим подтянул наемное быдло, чтобы расправляться с МИРНЫМИ гражданами на улицах. Такого еще в современной истории страны не было. Властью пробито очередное позорное дно, но главное даже не в этом: 5 мая ею вполне публично был спущен механизм силовой вакханалии, когда расправы по политическим мотивам становятся явлением стихийным и не почти неуправляемым.

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    Странно, конечно, что власть перестает доверять своим многосоттысячным «силовикам» и привлекает к защите политического господства обыкновенных погромщиков и даже «солдат удачи». Более того, все это она осуществляет НА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ. Только Мэрия Москвы заплатила (по графе «Госзакупки!») этим самым «казакам» более 15 млн.₽ за подготовку к «охране общественного порядка». Печальные итоги такой «охраны порядка» известны уже всему миру. Но хуже другое: с привлечением погромного быдла к решению политических разногласий происходит банальное обыдление и самой власти, которая больше не затрудняет себя соблюдением хотя бы ВИДИМОСТИ ЗАКОНА. Путь, честно говоря, порочный и очень опасный.

    Если дело так пойдет и дальше, Россию в скором времени ожидает такой разгул стихийных расправ и насилия, какого мы еще не знали. Похоже, что господа в Кремле совсем «теряют берега», вернее, чувство самосохранения. Ведь эскалация насилия всегда приводит к радикализации протеста. Россия это уже не раз проходила: политический террор, может, и не наше изобретение, но явление, хорошо прижившееся на нашей российской почве. Совершенно очевидно, что погромщики от власти неизбежно породят среди митингующих ответную реакцию, а именно — создание групп безопасности, которые тоже начнут готовиться к жестким столкновениям на улице. Тренировать такие отряды сегодня можно где угодно: как в стране (под прикрытием спортивных лагерей), так и за ее пределами: ведь это — защитная мера, а не подготовка к свержению власти. Для части молодежи участие в группах безопасности будет даже некой романтикой: навыки конспирации, всякие пароли-явки-псевдонимы, клятвы верности общему делу, дух взаимной поддержки и идея борьбы за справедливость. А главное — этим ребятам нужно будет «не чесать языки», а вполне конкретно действовать. Это точно привлечет в такие формирования молодежь, ведь ей всегда свойственна революционность. Думаю, схожие мысли приходят на ум организаторам уличных мероприятий, уставшим от провокаций и физических расправ. Просто они пока еще надеялись, что власть не станет «переходить черту», ведущую страну к большой крови. Но произошедшее 5 мая и действия банд погромщиков в рядах правоохранителей перечеркивает всякие надежды на мирный исход существующего противостояния. Понятно, что такая тенденция может в определенных обстоятельствах привести к серьезным гражданским конфликтам, но ведь первым на эту тропу совершенно осознанно и весьма публично встала действующая власть, науськивая своих отмороженных «хунвейбинов» на вполне мирных и законопослушных манифестантов. Однако посеявший ветер да пожнет бурю.

    Неплохо бы господам в Кремле всерьез задуматься над этой древней мудростью. Пока не поздно.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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