Melovin демонстративно ігнорував журналістів з РФ на відкритті «Євробачення»

Представник України на «Євробаченні» спілкувався з журналістами різних країн, але демонстративно ігнорував журналістів з РФ

Представник України на «Євробаченні» Melovin демонстративно ігнорував журналістів з Російської Федерації. У Лісабоні, де відбулося офіційне відкриття Євробачення-2018, блакитною доріжкою пройшли представники 43 країн учасниць, повідомляє ТСН. Усі учасники спілкувалися з журналістами та ведучими церемонії відкриття.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Melovin на блакитній доріжці «Євробачення»

Представник України на «Євробаченні» спілкувався з журналістами різних країн, але демонстративно ігнорував журналістів з РФ

Представник України на «Євробаченні» Melovin демонстративно ігнорував журналістів з Російської Федерації.

У Лісабоні, де відбулося офіційне відкриття Євробачення-2018, блакитною доріжкою пройшли представники 43 країн учасниць, повідомляє ТСН.

Усі учасники спілкувалися з журналістами та ведучими церемонії відкриття.

«Представник України на «Євробаченні» Melovin вів себе дуже товарисько, спілкувався з журналістами різних країн, але демонстративно ігнорував журналістів з Російської Федерації», - зазначає видання.

Також Melovin зауважив, що серед учасників особливо ні з ким не потоваришував, а просто перекинувся декількома фразами з представником Білорусі Микитою Алєксєєвим (Alekseev) та гітаристом з Німеччини.

Як відомо, російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2018» у Лісабоні (Португалія) провела акцію «Безсмертний полк», учасники якої несли, зокрема,прапори «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, у неділю, 6 травня, у Лісабоні пройшла церемонія відкриття «Євробачення».

Співак Melovin у другому півфіналі «Євробачення» виконає пісню Under the Ladder.

Перший півфінал відбудеться 8 травня, другий – 10 травня. Фінал конкурсу пройде 12 травня. У конкурсі беруть участь представники 43 країн.

Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

До слова, у мережі розкритикували номер росіянки Самойлової на «Євробаченні».