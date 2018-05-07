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    Melovin демонстративно ігнорував журналістів з РФ на відкритті «Євробачення»

    Представник України на «Євробаченні» спілкувався з журналістами різних країн, але демонстративно ігнорував журналістів з РФ
    Представник України на «Євробаченні» Melovin демонстративно ігнорував журналістів з Російської Федерації. У Лісабоні, де відбулося офіційне відкриття Євробачення-2018, блакитною доріжкою пройшли представники 43 країн учасниць, повідомляє ТСН. Усі учасники спілкувалися з журналістами та ведучими церемонії відкриття.
    • Сьогодні, 07:38
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    <p>&nbsp;Melovin на блакитній доріжці &laquo;Євробачення&raquo;</p>

     Melovin на блакитній доріжці «Євробачення»

    Представник України на «Євробаченні» спілкувався з журналістами різних країн, але демонстративно ігнорував журналістів з РФ

    Представник України на «Євробаченні» Melovin демонстративно ігнорував журналістів з Російської Федерації.

    У Лісабоні, де відбулося офіційне відкриття Євробачення-2018, блакитною доріжкою пройшли представники 43 країн учасниць, повідомляє ТСН.

    Усі учасники спілкувалися з журналістами та ведучими церемонії відкриття.

    «Представник України на «Євробаченні» Melovin вів себе дуже товарисько, спілкувався з журналістами різних країн, але демонстративно ігнорував журналістів з Російської Федерації», - зазначає видання.

    Також Melovin зауважив, що серед учасників особливо ні з ким не потоваришував, а просто перекинувся декількома фразами з представником Білорусі Микитою Алєксєєвим (Alekseev) та гітаристом з Німеччини.

    Як відомо, російська делегація перед відкриттям пісенного конкурсу «Євробачення-2018» у Лісабоні (Португалія) провела акцію «Безсмертний полк», учасники якої несли, зокрема,прапори «ЛНР» і «ДНР».

    Нагадаємо, у неділю, 6 травня, у Лісабоні пройшла церемонія відкриття «Євробачення».

    Співак Melovin у другому півфіналі «Євробачення» виконає пісню Under the Ladder.

    Перший півфінал відбудеться 8 травня, другий – 10 травня. Фінал конкурсу пройде 12 травня. У конкурсі беруть участь представники 43 країн.

    Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.

    До слова, у мережі розкритикували номер росіянки Самойлової на «Євробаченні».

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