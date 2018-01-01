Ситуація гірша, ніж в Африці. Чому падають російські літаки

Незважаючи на чергову трагедію, авіаційний конвеєр смерті продовжить свою страшну роботу

Мовою оригіналу Вчера — очередная трагедия российского лайнера, унесшая жизни 72 человек. Конечно, искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Но сейчас не о горе. Просто сегодняшняя катастрофа — не неожиданная трагическая случайность, а давно сложившаяся порочная СИСТЕМА, регулярно убивающая

Чергова авіакатастрофа у Росії

Незважаючи на чергову трагедію, авіаційний конвеєр смерті продовжить свою страшну роботу

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Вчера — очередная трагедия российского лайнера, унесшая жизни 72 человек. Конечно, искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Но сейчас не о горе. Просто сегодняшняя катастрофа — не неожиданная трагическая случайность, а давно сложившаяся порочная СИСТЕМА, регулярно убивающая пассажиров на российских авиарейсах.

Весь вечер по «зомбоящику» — бравые по форме и идиотские по сути сообщения: «увеличена группировка спасателей» (?!), пострадавшим семьям выплатят страховые премии (разве это заменит любимого человека!), возбуждена куча уголовных дел (конечно, «после драки» мы горазды махать кулаками и сажать «стрелочников»), «работает правительственная комиссия» (она всегда работает, только самолеты как падали, так и продолжают падать) и прочая, прочая. На месте ЧП — куча больших начальников. Неужели спасатели не способны вести работы без их присутствия?! Вся эта хрень льется с экранов, чтобы за словесной шелухой скрыть главное: руководство страны совершенно не способно обеспечить безопасность полетов. И это — диагноз, который не перебить заявлениями об оказываемой психологической помощи и денежной поддержке. Просто надо понимать: ничего после сегодняшней катастрофы в авиации не изменится, ни один министр не пострадает, ни один крупный чинуша не подаст в отставку, ни один руководитель страны не признает, что он повинен в развале авиации России. Снова спишут на «ошибки пилотов» или плохую работу наземных служб; попавшихся под руку инженеров или диспетчеров посадят под стражу и будут заставлять взять всю вину на себя, чтобы выгородить настоящих преступников.

Итак, чтобы не было иллюзий, немного убойной статистики. По перевозкам пассажиров Россия занимает по разным данным 7-14 место: 7-е по числу полетов и 14-е по количеству перевезенных пассажиров. Отставание от ведущих стран значительное: от США примерно в 12 раз, от Китая — в 5 раз, значительно впереди нас Канада, Япония, Германия, Великобритания, Индия, Бразилия. Мы в группе Франции, Италии, Индонезии и Австралии. Теперь посмотрим, насколько безопасно мы летаем. Есть несколько методик и периодов подсчета(с 1918, 1945 и за последний период). По данным с 1918 и 1945(без терактов, сбитых лайнеров и упавших маломоторных самолетов) — мы уверенно занимаем (с большим отрывом!) второе и совсем не почетное место. С 1945 г. США — 764 катастрофы/10505 погибших; РФ(СССР) — 326/7061; Канада — 177⁄1755 (маленькие самолеты); Бразилия — 176/2681; Колумбия 173/2774; Британия — 103/1278; Индия — 94/2341; Индонезия — 95/1226. Обратите внимание, в этом списке числа катастроф «по валу» нет таких лидеров авиаперевозок, как Китай, Япония, Австралия, Италия и т.д. Они занимают места в конце 2-й «десятки» и еще дальше.

Но и это еще не все. По числу аварий на 1 млн. вылетов показатель России просто позорный: 8,19(!). В Северной Америке, например, этот показатель почти в 7 раз меньше, 1,31! То есть наши лайнеры разбиваются в 7 раз чаще. Даже в Африке летают лучше: 6.17! Виноваты, говорите, пилоты, совершающие ошибки?! Ага, они у нас, извините, полные идиоты, не могут научиться летать хотя бы как летчики из Папуа-Новой Гвинеи. Или, может, что-то «в консерватории» не то происходит?!

Но и это еще не весь позор. За последние 6(!) лет (случайно совпадает с длительностью 3-его или 4-ого? срока пребывания у власти нашего президента) Россия вырвалась в АБСОЛЮТНЫЕ ЛИДЕРЫ по авиакатастрофам в мире: в РФ — 41 катастрофа, рекорд! В тех же США — всего 11(последняя в 2013), а в Германии — 4, (последняя в 2010). Практически нет серьезных происшествий за этот же срок в большинстве крупнейших авиадержав мира. А теперь ответьте сами: кто виноват в смерти российских пассажиров, погибающих в катастрофах в небе нашей страны почти каждый год, порою по несколько раз? Пилоты, инженеры или те, кто назначает и кого назначают «поднимать с колен» гражданский флот?! Ответ, надеюсь, совершенно очевиден.

Теперь выводы:

1) В нашей гражданской авиации (как, впрочем, и во всей стране) — глубочайший кризис, в котором повинна российская власть. Никакими прокурорскими проверками, «наращиванием группировок спасателей», показными уголовными делами и публичными отчетами кризис не победить. Больна вся система, это очевидно.

2) Нам все время врут. Про ошибки летчиков, состояние самолетов и аэропортов, а также про истинные причины трагедий. Врут и откупаются денежными подачками от родственников погибших. Нынешние правительственные комиссии (даже в СССР они были «государственными») скрывают правду, они говорят и пишут лишь то, что им велит начальство, которое озабочено только тем, как бы прикрыть свою должностную задницу. Стране нужен независимый контроль и экспертиза всех серьезных аварий и катастроф. Нужны независимые от Правительства парламентские и общественные комиссии, в составе которых должны быть представители оппозиции, независимые эксперты и честные журналисты, чтобы народ мог знать правду и верить результатам расследований.

И, наконец, последнее. Уже не первый исправный и совсем не старый самолет гибнет, даже не подав сигнал SOS. Такое может случиться только тогда, когда все происходит настолько МОМЕНТАЛЬНО, что у летчиков не остается времени даже нажать кнопку аварийного сигнала. Я знаю только одну причину для такого сценария: моментальное разрушение всего корпуса лайнера. Но, по — моему, такая причина аварии не устраивает ни одну правительственную комиссию. Впрочем, давайте дождемся хотя каких-нибудь официальных объяснений. Жаль только, что мы с Вами НИКОГДА не сможем проверить их правдивость.

Еще раз мои соболезнования всем тем, кто переживает горечь утраты в связи с гибелью лайнера. К глубочайшему сожалению, несмотря на очередную трагедию, авиационный конвейер смерти продолжит свою страшную работу. И это самая худшая новость за сегодняшний день.

Джерело: Эхо Москвы

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