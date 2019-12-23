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    Думки вголос

    Стрілянина в центрі Москви - предтеча майбутніх потрясінь в Росії

    • Геннадій Гудков

      Політик

    • Розсилка
    Стрілянина в центрі Москви - предтеча майбутніх потрясінь в Росії

    Таймер зворотного відліку катастрофи, що насувається на Росію, вже запущений

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    Расстрел около головного здания ФСБ в канун «Дня чекиста» (безусловно, осуждаемое мной преступление), конечно, не случаен. Как и предыдущий теракт на входе в Архангельское УФСБ. Это полетели «первые ласточки» нарождающегося русского радикализма (условно «русского», потому что пока мы знаем про кавказский и исламский радикализм). Просто надо понимать: если мирные политические баталии в стране невозможны и запрещены, они имеют обыкновения переходить в форму радикализма и вооруженного экстремизма. По-моему, последним из великих о неизбежности такого процесса высказывался Джон Кеннеди.

    Конечно, внутри системы сейчас начнут готовить «ответ терроризму», придумают еще 101 способ ужесточить, запретить, ограничить, но всё это будет иметь сперва временный, а потом и обратный эффект. Злоба, жестокость, произвол и несправедливость, взятая властью за основу своего правления, к сожалению, всегда ведут к самым жестким формам сопротивления народных масс. В Кремле никак не хотят понять, что мир стал другим, его информационная прозрачность и проницаемость уже никакими запретами не обеспечить. Это не ранний СССР, где о расстреле «гегемона коммунизма» — демонстрации рабочих в Новочеркасске — жители страны Советов узнали в своей массе через почти 30 лет. Интернет и новые средства коммуникации любое событие делают доступным миллиардам людей в минуты, и запретить людям думать и говорить невозможно. А после слова порою следует и дело…

    Кровавая бойня на Лубянке (это еще повезло, что не были использованы взрывчатка и гранаты!), в цитадели нынешней ФСБ, да еще в канун профессионального праздника — отражение наступающего критического озлобления различных групп населения друг к другу, взаимной нешуточной ненависти социальных прослоек и политических полюсов. Ненависти нешуточной, толкающей на преступления и отчаянные поступки.

    Офицерам ФСБ, увы, следует помнить, что с ними значительная часть народа связывает, в первую очередь, все преступления и проступки правящей верхушки, погрязшей в роскоши и коррупции. С ними и полицейскими подразделениями, выступающими в прямом смысле этого слова дубиной нынешней власти. Просто они сегодня — зеркало репрессивной и злобной сути российского режима, решившего силой обеспечивать свое вечное удержание в стране политической власти.

    Я даже не буду ерничать по поводу досадных деталей «боя» на Лубянке: об этом не написал только ленивый. Дело не в этом. Просто страна вступает в новый период своего развития, когда загоняемый в угол народ (или, по крайней мере, его часть) будет переходить к совершенно иным методам сопротивления произволу и беззаконию властей. И неважно, под какими лозунгами пойдет эта борьба, важно другое. Режим своими собственными руками толкает страну на грань катастрофы, за которой — масштабные гражданские конфликты, кровь и разрушение. Таймер обратного отсчета надвигающейся катастрофы уже запущен. Сколько времени для России и ее народа выставлено на этих часах?

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія ФСБ путінський режим стрілянина
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